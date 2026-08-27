Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max akıllı telefonu 10 000 mAh batarya ile test edildi

Tanınmış ixbt.com yayınının bildirdiğine göre, kısa süre önce tanıtılan Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max akıllı telefonu ilk testlerden geçti ve batarya performansı sonuçları açıklandı. Model, devasa bataryasıyla dikkat çekse de özerklik konusunda biraz beklenmedik sonuçlar gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre yeni cihaz, versiyonuna bağlı olarak 10 000 mAh veya 9210 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılıyor. Uzmanlar, test sürecinde tam olarak en büyük bataryaya sahip versiyonu incelediler ve sonuçlar teknoloji meraklıları arasında çeşitli tartışmalara yol açtı.

Özerklik ve şarj imkanları

GSM Arena tarafından gerçekleştirilen testlerde, Redmi Note 17 Pro Max modelinin 22 saat 31 dakika boyunca aktif çalışabildiği görüldü. Bu kendi başına oldukça yüksek bir sonuç olsa da, akıllı telefon piyasadaki bazı rakiplerinin gerisinde kaldı.

Özellikle, daha küçük olan 8500 mAh kapasiteli bataryaya sahip Poco X8 Pro Max modeli, önceki testlerde 25 saat 21 dakika sonuç göstererek daha büyük bataryalı yeni amiral gemisini geride bırakmıştı. Buna rağmen, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max de günlük kullanım için oldukça dayanıklı olduğunu pratikte kanıtladı.

Cihaz, arama modunda 64 saatin üzerinde, kesintisiz film izleme sürecinde ise yaklaşık 38 saat boyunca şarjını koruyabiliyor. Ayrıca 100 W şarj teknolojisi sayesinde bataryayı sadece yarım saatte yüzde 52'ye, tam doluluğa ise sadece bir saatte ulaştırmak mümkün.

Cihazın temel özellikleri ve dezavantajları

Uzmanlar, akıllı telefonun diğer yönlerine de özel dikkat gösterdiler. Özellikle yüksek fiyata kıyasla performansın biraz düşük kaldığı, ekran kalitesinin ise üst düzey olduğu vurgulandı.

Ayrıca, bütçe dostu sensörlere rağmen fotoğraf ve video çekim kalitesinin iyi olduğu kaydedildi. Ancak cihazın 230 gram ağırlığında olması bazı kullanıcılar için rahatsızlık yaratabilir; devasa batarya, akıllı telefonu önemli ölçüde ağırlaştırmış durumda.