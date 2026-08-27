Harvard'daki ceset parçaları skandalı 53 milyon dolara mal oldu

Harvard Tıp Fakültesi, eski morg müdürü tarafından bağışçıların ceset parçalarının çalınarak karaborsada satılmasıyla ilgili davaları çözüme kavuşturmak için 53 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

Harvard Tıp Fakültesi dekanları George Q. Daley ve Bernard S. Chang, eski morg müdürü Cedric Lodge'un eylemlerini “iğrenç ve kabul edilemez” olarak nitelendirerek, bunun kurumun değerlerine ciddi bir ihanet olduğunu vurguladı.

Anlaşma kapsamında toplam 53 milyon dolarlık iki fon oluşturulacak. Fonlar, cesetlerine kötü muamele yapılmış veya satılmış olabilecek bağışçıların 47 yakını tarafından açılan davaları çözmek için kullanılacak.

Anlaşma, 1 Ocak 2018 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında Harvard'ın Anatomik Bağış Programı aracılığıyla bedenini tıp eğitimi ve araştırmalara adayan kişilerin yakınlarını kapsayacak.

Harvard, Lodge'un tam olarak hangi bağışçıların ceset parçalarını aldığını tespit edemeyeceğini belirtti. Üniversite, 2023 yılında Lodge tutuklandıktan sonra federal müfettişlerin verilerini ve diğer belgeleri inceleyerek mağdur bağışçıları belirlemeye çalıştı.

Lodge, geçen yıl insan cesedi parçalarını çalmak ve satmaktan suçunu kabul ettikten sonra 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar, Lodge'un cesetlerden beyin, deri, el ve yüz parçalarını alarak Pensilvanya ve diğer eyaletlerdeki alıcılara gönderdiğini açıkladı.

Eşi Denise Lodge da ona yardım ettiği için bir yıldan fazla hapis cezası aldı. Lodge'dan ceset parçaları satın alan altı kişi daha suçunu kabul ederek hapis cezasına çarptırıldı.

Suçun en dehşet verici vakalarından birinde Lodge, insan derisini özel bir işlemden geçirerek kitap kapağı yapmayı planlayan bir alıcıya teslim etti.

Harvard'da tıp eğitimi ve araştırmalarda kullanılan bağışçı cesetleri genellikle ailelere iade edilir veya yakılır. Lodge ise cesetleri yakılmadan önce parçalara ayırıp götürdü. Üniversite, bu işlemlerin izinsiz yapıldığını vurguladı.

Anlaşma uyarınca Harvard, mağdur ailelere Lodge'un eylemlerini kınayan resmi bir beyan sunacak. Ayrıca 2027-2028 akademik yılından itibaren anatomik bağışçılar onuruna tıp öğrencileri için yıllık burs verilmesi planlanıyor.

Üniversite ayrıca, 2023 yılında Anatomik Bağış Programı'nı inceleyen bağımsız uzmanlar komisyonunun tavsiyelerini uygulamaya koyduğunu duyurdu.