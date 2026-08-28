iPhone 17 Pro stratosferadan düşmesine rağmen hayatta kaldı

·1·Teknoloji
iPhone 17 Pro stratosferadan düşmesine rağmen hayatta kaldı

Modern teknolojiler sadece günlük kolaylıklarla değil, aynı zamanda sıra dışı testlerle de yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. ixbt.com'un haberine göre, ünlü koruyucu aksesuar üreticisi Rhinoshield, akıllı telefon tarihindeki en ekstrem deneylerden birini gerçekleştirerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Deney sırasında iPhone 17 Pro amiral gemisi, yaklaşık 30 kilometre yükseklikten Dünya yüzeyine düşürüldü ve tamamen çalışır durumda kaldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu benzersiz test, 24 Haziran'da İsveç'teki Esrange Space Center uzay üssünde gerçekleştirildi. Proje, Rhinoshield ve İngiltere merkezli havacılık ve uzay uzmanı Sent Into Space şirketi iş birliğiyle yürütüldü. Uzmanlar, akıllı telefonu stratosfere çıkarmak için özel bir yüksek irtifa balonu kullandılar ve cihaz yerden 30.607 metre yüksekliğe ulaştı.

Ekstrem koşullarda uçuş testi

Stratosferin alt katmanlarında sıcaklığın -40 ile -60 derece arasında değişmesi ve hava basıncının deniz seviyesinin sadece yüzde biri kadar olmasına rağmen, akıllı telefon herhangi bir ek ısıtma sistemi veya özel bir muhafaza olmadan uçuruldu. Orada cihaz, Dünya arka planında video kaydı yaptı ve ardından uzaktan kumandayla balondan ayrılarak serbest düşüşe bırakıldı.

Düşüş süreci yaklaşık 25 dakika sürdü ve cihaz doğal araziye yüksek hızla çarptı. GPS sistemi ve uzaktan kontrol mekanizmasıyla donatılmış faydalı yükün düştüğü yeri bulmak, deneyin en karmaşık aşamalarından biri oldu. İsveç'in ulaşılması zor bölgelerinden birinde bulunan akıllı telefon, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı temsilcileri tarafından titizlikle incelendi.

Rhinoshield AirX koruma sisteminin yetenekleri

  • Cihazın kasası tamamen hasarsız
  • Akıllı telefonun tamamen çalıştığı belirlendi
  • Arama yapma, fotoğraf çekme ve açılma fonksiyonları korundu

Yapılan incelemeler sonucunda iPhone 17 Pro'nun tüm fonksiyonlarını tam olarak koruduğu anlaşıldı. Uzmanlar, cihazın bu kadar ekstrem basınç ve darbe altında hayatta kalmasını, Rhinoshield AirX adlı özel koruyucu kılıfın içinde olmasına bağladılar. Bu aksesuar; hava yastıklı amortisman, esnek iç yapı ve basıncı azaltan odacıkları içeren çok katmanlı bir sistem temelinde yaratılmıştır.

Bu rekor, mobil cihazların ve onları koruyan aksesuarların dayanıklılık sınırının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu başarılı test, modern teknolojik çözümlerin uzay koşullarına yakın ortamlarda bile pahalı cihazları güvenilir bir şekilde koruyabildiğini gösterdi.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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