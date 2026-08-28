Inter Miami, Lionel Messi ile çalışmak için yeni bir teknik direktör seçti

ABD kulübü Inter Miami, teknik direktörlük görevinde beklenmedik bir değişikliğe giderek bu pozisyona Arjantinli uzman Kily Gonzalez'i getirmeye karar verdi. Goal.com'un haberine göre, takım MLS Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıp sezon boyunca yüksek sonuçlar için mücadele etmeye devam ederken, bu atama hem kulüp hem de taraftarlar için biraz sürpriz oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kily Gonzalez, futbolculuk kariyeri boyunca Arjantin milli takımında forma giymiş ve ülkesinin ligindeki üç kulüpte teknik direktörlük yapmış deneyimli bir isimdir. Rosario Central, Union ve Platense takımlarını yönettiği teknik direktörlük kariyeri biraz inişli çıkışlı olmuştur. Buna rağmen, galibiyet oranı yüzde 32,5 civarındadır ve henüz büyük kupalar kazanmamıştır.

Deneyim ve kişisel ilişkiler

Ancak uzman ismin Inter Miami'ye teklif edilmesinde Lionel Messi ile olan yakın ilişkilerinin önemli bir rol oynadığı görülüyor. Hem Kily Gonzalez hem de Lionel Messi, Arjantin'in Rosario şehrinden olup 2006 sezonunda milli takımda birlikte oynamışlardır. Ayrıca Gonzalez, Messi'yi 2022 Dünya Kupası zaferinden sonra bizzat karşılayan tanınmış isimlerden biridir.

Hatırlatmak gerekirse, Kily Gonzalez bu görevde geçici teknik direktör olarak görev yapan takım arkadaşı Guillermo Hoyos'un yerini aldı. Ondan önce ise sezon başında MLS Kupası'nı kazanan Javier Mascherano istifa etmişti. Böylece Lionel Messi, Florida kulübündeki kariyeri boyunca dördüncü teknik direktörü altında forma giyecek.

Takımın son sonuçları

Guillermo Hoyos'un görevden alınması, Lionel Messi ile iyi bir ilişkisi olması ve sonuçların da kötü olmaması nedeniyle birçok kişi için şaşırtıcı oldu. Takım, şu anda hala MLS Kupası için ana adaylardan biri olmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda Inter Miami'nin oyununda bir düşüş gözlemlenmişti.

Özellikle kulüp, Leagues Cup turnuvasının grup aşamasında elenmişti. Ayrıca MLS kapsamındaki son galibiyet Temmuz ayı sonlarında alınmış olup, takım o günden bu yana bazı zorluklar yaşıyordu. Buna rağmen Lionel Messi, son iki maçın her birinde gol atmayı başardı.

Kily Gonzalez'in takıma gelişinin kulüpteki mevcut durumu olumlu yönde değiştirmesi bekleniyor. Deneyimi ve oyuncularla, özellikle de Lionel Messi ile olan uyumu, Inter Miami'ye sezonun kritik aşamasında yardımcı olabilir. Takımın önünde MLS şampiyonluğu için büyük bir mücadele var.