Apple bir efsanevi üst düzey yöneticisi Phil Schiller ile yollarını ayırıyor

Teknoloji dünyasında büyük bir kadro değişikliği yaşanıyor: Apple'ın en tanınmış yöneticilerinden biri olan, iPhone ve App Store'un yaratılmasında kilit rol oynayan Phil Schiller operasyonel yönetimden ayrılıyor. Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 66 yaşındaki kıdemli yönetici, App Store mağazası ve şirket etkinliklerinin yönetimini bırakacak. Bu değişiklik, teknoloji devinin tarihindeki önemli bir dönemin daha kapandığını gösteriyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Apple bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da, Schiller onursal Apple Fellow unvanını koruyacak ve detayları açıklanmayan bazı özel projeler üzerinde çalışmaya devam edecek. Ancak şirket içinde bu hamlesi, emekliliğe doğru atılmış bir sonraki önemli adım olarak değerlendiriliyor. Schiller, Steve Jobs döneminden beri Apple'da görev yapan ve markanın gelişiminde büyük iz bırakan isimlerden biri.

App Store ve etkinlik yönetimi kime geçecek?

On yıllar boyunca Apple ürünlerinin tanıtımı ve pazarlamasından sorumlu olan Phil Schiller'in ayrılışının ardından görevleri diğer yöneticiler arasında paylaştırılıyor. Özellikle popüler App Store, artık şirketin servis birimi başkanı Eddy Cue'nun kontrolüne geçiyor. Mağazanın doğrudan operasyonel yönetimiyle ise Carson Oliver ilgilenecek ve doğrudan Cue'ya rapor verecek. Ayrıca sorumluluk alanına alternatif uygulama mağazaları ve Apple Arcade hizmeti de dahil edildi.

Schiller'in App Store'daki faaliyeti sadece resmi bir yöneticilikten ibaret değildi. En tartışmalı uygulamalarla ilgili kararların alınmasında, geliştiricilerle iletişim kurulmasında ve yeni yasalar ile büyük davalar ışığında mağaza kuralları ve komisyonların değiştirilmesi süreçlerinde aktif rol aldı. Özellikle Epic Games ile yıllardır süren karmaşık ve ses getiren hukuki süreçlerdeki rolü büyüktü.

Tanıtımlar ve gelecek perspektifleri

Ayrıca Phil Schiller, kendisiyle özdeşleşen Apple tanıtımları ve kurumsal etkinlikleri organize eden ekibin yönetimini de başka bir uzmana devrediyor. Buna göre, söz konusu görevi 2023 yılından beri Schiller'in yardımcısı olarak görev yapan Nola Weinstein üstlenecek. Schiller'in ayrılışı şirket için kendine has bir geçiş dönemi olup, genç yöneticilerin eski okul temelleri üzerine kurulu gelenekleri sürdürmesi bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Phil Schiller Apple bünyesinde on yıllar boyunca çalışmış olup; iPhone, iPad, iPod ve Mac bilgisayarlarının birçok neslinin pazara sunulmasında doğrudan yer almıştır. Steve Jobs ile birlikte App Store'un temellerini atan Schiller, 2020 yılına kadar pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapmış, ardından tüm dikkatini uygulama mağazası ve kurumsal etkinliklere vermişti.