Doğa mucizesi: Dünyada başında boynuzu olan tek kuş nerede yaşar?

Güney Amerika'nın sık tropikal bataklıklarında kuşlar dünyasının gerçek bir "tek boynuzlusu" yaşar. Başındaki sıra dışı boynuzu nedeniyle efsanevi yaratıkları andıran bu eşsiz canlı, bilim dünyasında boynuzlu çığlıkçı (Anhima cornuta) olarak adlandırılır. Bu, yeryüzünde başında böyle bir çıkıntısı olan tek kuş türü olarak kabul edilir.

Siyah tüyler, tavuğunkine benzer bir gaga ve alnından dik bir şekilde yükselen sarımsı beyaz boynuz, bu kuşa özel ve heybetli bir görünüm kazandırır.

Baştaki 15 santimetrelik boynuz: Bir silah mı yoksa süs mü?

Boynuzlu çığlıkçının en dikkat çekici özelliği, alnındaki uzunluğu yaklaşık 15 santimetre (6 inç) olan çıkıntıdır:

Boynuzun yapısı: Anatomik olarak gerçek bir boynuz değildir (gerçek boynuzlar kemik ve keratinden oluşur), esnek kıkırdaktan meydana gelmiştir;

Neden savaşta kullanılmaz: Bu "boynuz" kafatasına çok gevşek bir şekilde bağlıdır ve kolayca kırılabilir. Daha sonra tekrar uzasa da, kuş onu bir silah olarak değil, sadece dekoratif (süs) amacıyla kullanır.

Kanatlardaki gerçek silah ve kanlı savaşlar

Savunma ve bölge mücadelesinde boynuzlu çığlıkçı tamamen farklı bir "silah cephaneliği" devreye sokar:

Kanatlardaki keskin hançerler: Kuşun kanatlarında uzunluğu 2 ile 5 santimetre arasında değişen çok keskin kemik mahmuzlar bulunur;

Vahşi çatışmalar: Erkek kuşlar bölgelerini yabancılardan korurken birbirlerine tam olarak bu mızraklarla saldırırlar. Çoğu zaman bu savaşlar o kadar şiddetli geçer ki, yenilen rakibin göğsüne kırık mahmuzların saplandığı durumlar gözlemlenir.

Gürleme, uyarı sinyali ve uçuş sırasındaki çatırtı sesi

Bu canlının "çığlıkçı" ismini alması da boşuna değildir: