PSG altyapısından Premier Lig'e: Ibrahim Mbaye Aston Villa'ya transfer oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain, 18 yaşındaki forvet Ibrahim Mbaye'nin İngiliz ekibi Aston Villa'ya transferini resmen duyurdu. Bu gelişme, Paris kulübünün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

«10 yaşında başlayan ve 8 kupa ile taçlanan bir yetenek»

PSG basın birimi, genç forvetin kulüpteki kariyerine özel bir teşekkür mesajı yayımladı:

«Ibrahim Mbaye, 10 yaşında akademimize katıldı, tüm yaş kategorilerinde forma giydi, A takımda kendini kanıtladı ve kulübüyle birlikte sekiz kupa kazandı. 18 yaşındaki forvet artık bir Aston Villa oyuncusu. PSG, Ibrahim'in gelişiminden gurur duyuyor, kendisine teşekkür ediyor ve gelecekteki kariyerinde başarılar diliyor.»

Ibrahim Mbaye transferi ve istatistikleri

İstatistikler Detaylar ve önemli bilgiler Oyuncu / Yaş Ibrahim Mbaye (18 yaşında) Mevki Forvet (Kanat / Santrafor) Yeni Kulübü Aston Villa (Premier League, İngiltere) Önceki Kulübü Paris Saint-Germain (PSG, Fransa) Akademiye giriş yılı 2018 (10 yaşında) A takım çıkışı 2024 (16 yaşında) PSG kariyeri istatistikleri 42 maç, 4 gol, 4 asist Kulüp ile kazandığı kupalar 8 kupa

Akademiden Premier Lig'e uzanan yol

Mbaye, 2018 yılında 10 yaşındayken PSG altyapısına katıldı ve tüm yaş gruplarını başarıyla geçti. 2024 yılında, henüz 16 yaşındayken Fransız devinin A takımında ilk maçına çıkmayı başardı.

Yetenekli forvet, Paris ekibiyle çıktığı toplam 42 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi; ayrıca Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları dahil olmak üzere 8 büyük kupa kazandı.

Sizce 18 yaşındaki Ibrahim Mbaye, İngiltere Premier Ligi'nin yüksek tempolu ve fiziksel oyununa hızlıca uyum sağlayıp, Aston Villa'nınen önemli yıldızlarından biri olabilir mi?

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