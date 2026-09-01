Mahmud Mahamadjonov, Dinamo Mahaçkale ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

·1·Spor
Mahmud Mahamadjonov, Dinamo Mahaçkale ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Rusya'nın saygın Sport24 haberine göre, Andijon kulübünün 23 yaşındaki sol beki Mahmud Mahamadjonov, Rusya Premier Ligi (RPL) ekiplerinden Dinamo Mahaçkale'ye transfer oluyor. Özbekistanlı yetenekli futbolcu, Dağıstan ekibiyle 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Transferin duyurulması ve resmi detaylar

Transferin, 2 Eylül Çarşamba günü Rusya Kupası grup aşaması kapsamında oynanacak Dinamo Mahaçkale — Zenit maçının ardından resmen açıklanması bekleniyor. Transfermarkt portalı, şu anda futbolcunun piyasa değerini 400 bin avro olarak tahmin ediyor.

Mahmud Mahamadjonov'un kariyeri ve transfer istatistikleri

Gösterge

Detaylar ve önemli gerçekler

Futbolcu / Doğum tarihi

Mahmud Mahamadjonov (30 Haziran 2003, 23 yaşında)

Ana mevkisi

Sol bek (sağ bek ve orta sahada da oynayabiliyor)

Yeni takımı

Dinamo Mahaçkale (RPL, Rusya) — 3 yıllık sözleşme

Önceki kulübü

Andijon (2026 sezonunda 22 maç, 3 asist)

Piyasa değeri

400.000 avro (Transfermarkt)

Milli takım kariyeri

Özbekistan U-20 (2023 Dünya Kupası katılımcısı), U-23 (18 maç, 1 gol)

Bunyodkor akademisinden RPL'ye uzanan yol

Mahmud Mahamadjonov, Bunyodkor kulübü akademisinin bir ürünüdür. 2022 yılında A takıma yükselmiş ve 2022-2024 yılları arasında 'kırlangıçlar' formasıyla 38 resmi maça çıkıp 2 gol atmıştır.

  • Paxtakor ve uluslararası deneyim: 2024 Temmuz ayında önce kiralık, ardından 2025 başında tam sözleşme ile Paxtakor forması giydi. Taşkent ekibiyle Asya Şampiyonlar Ligi Elit maçlarında, özellikle Al-Hilal'e karşı sahada yer aldı.

  • Kiralık dönem ve Andijon süreci: 2025 ortalarında Semerkant'ın Dinamo takımında kiralık oynayan savunma oyuncusu, 2026 Şubat ayında 170 bin avro bonservis bedeliyle Andijon'a transfer oldu ve takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.

Ayrıca Mahamadjonov, 2023 yılında Arjantin'de düzenlenen 20 yaş altı Dünya Kupası'nda Özbekistan U-20 milli takımıyla başarılı bir performans sergilemiş ve olimpiyat (U-23) takımında 18 maçta 1 gol kaydetmiştir.

Sizce Mahmud Mahamadjonov, Rusya Premier Ligi'nde kendi pozisyonunda ilk 11'e yerleşip Özbek futbolcuların RPL'deki başarılı geleneğini sürdürebilecek mi?

Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli lejyoner transferi haberini Özbek futbolu taraftarlarına hemen ulaştırın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

PSG altyapısından Premier Lig'e: Ibrahim Mbaye Aston Villa'ya transfer olduPSG altyapısından Premier Lig'e: Ibrahim Mbaye Aston Villa'ya transfer olduBugün, 18:55Flick, Messi'nin büyük kariyerini değerlendirdi: Efsaneye büyük saygıFlick, Messi'nin büyük kariyerini değerlendirdi: Efsaneye büyük saygıBugün, 14:39Real Madrid 230 milyon avro harcayacak: Ousmane Diomande transferinin tüm finansal sırlarıReal Madrid 230 milyon avro harcayacak: Ousmane Diomande transferinin tüm finansal sırlarıBugün, 14:34Bahodir Jalolov yeni dünya şampiyonu Hrgovic'e açık dövüş teklifinde bulunduBahodir Jalolov yeni dünya şampiyonu Hrgovic'e açık dövüş teklifinde bulunduBugün, 14:29Luis de la Fuente, Rodri'yi İspanyol futbolunun Messi'si olarak nitelendirdiLuis de la Fuente, Rodri'yi İspanyol futbolunun Messi'si olarak nitelendirdiBugün, 14:11Lamine Yamal Avrupa futbolunda yeni bir rekor kırdıLamine Yamal Avrupa futbolunda yeni bir rekor kırdıBugün, 12:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)