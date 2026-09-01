Mahmud Mahamadjonov, Dinamo Mahaçkale ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Rusya'nın saygın Sport24 haberine göre, Andijon kulübünün 23 yaşındaki sol beki Mahmud Mahamadjonov, Rusya Premier Ligi (RPL) ekiplerinden Dinamo Mahaçkale'ye transfer oluyor. Özbekistanlı yetenekli futbolcu, Dağıstan ekibiyle 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Transferin duyurulması ve resmi detaylar

Transferin, 2 Eylül Çarşamba günü Rusya Kupası grup aşaması kapsamında oynanacak Dinamo Mahaçkale — Zenit maçının ardından resmen açıklanması bekleniyor. Transfermarkt portalı, şu anda futbolcunun piyasa değerini 400 bin avro olarak tahmin ediyor.

Mahmud Mahamadjonov'un kariyeri ve transfer istatistikleri

Gösterge Detaylar ve önemli gerçekler Futbolcu / Doğum tarihi Mahmud Mahamadjonov (30 Haziran 2003, 23 yaşında) Ana mevkisi Sol bek (sağ bek ve orta sahada da oynayabiliyor) Yeni takımı Dinamo Mahaçkale (RPL, Rusya) — 3 yıllık sözleşme Önceki kulübü Andijon (2026 sezonunda 22 maç, 3 asist) Piyasa değeri 400.000 avro (Transfermarkt) Milli takım kariyeri Özbekistan U-20 (2023 Dünya Kupası katılımcısı), U-23 (18 maç, 1 gol)

Bunyodkor akademisinden RPL'ye uzanan yol

Mahmud Mahamadjonov, Bunyodkor kulübü akademisinin bir ürünüdür. 2022 yılında A takıma yükselmiş ve 2022-2024 yılları arasında 'kırlangıçlar' formasıyla 38 resmi maça çıkıp 2 gol atmıştır.

Paxtakor ve uluslararası deneyim: 2024 Temmuz ayında önce kiralık, ardından 2025 başında tam sözleşme ile Paxtakor forması giydi. Taşkent ekibiyle Asya Şampiyonlar Ligi Elit maçlarında, özellikle Al-Hilal'e karşı sahada yer aldı.

Kiralık dönem ve Andijon süreci: 2025 ortalarında Semerkant'ın Dinamo takımında kiralık oynayan savunma oyuncusu, 2026 Şubat ayında 170 bin avro bonservis bedeliyle Andijon'a transfer oldu ve takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.

Ayrıca Mahamadjonov, 2023 yılında Arjantin'de düzenlenen 20 yaş altı Dünya Kupası'nda Özbekistan U-20 milli takımıyla başarılı bir performans sergilemiş ve olimpiyat (U-23) takımında 18 maçta 1 gol kaydetmiştir.

Sizce Mahmud Mahamadjonov, Rusya Premier Ligi'nde kendi pozisyonunda ilk 11'e yerleşip Özbek futbolcuların RPL'deki başarılı geleneğini sürdürebilecek mi?

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