Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yıl dönümü vesilesiyle, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki dünyaca ünlü tarihi anıt — «Kutub Minar» (Qutub Minar) kompleksi, Özbekistan devlet bayrağının canlı renkleri ve ulusal sembolleriyle aydınlatıldı.

Tarihi anıtta bağımsızlık coşkusu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu kadim ve görkemli minare, gece saatlerinde özel ışıklar ve lazer projeksiyonu yardımıyla mavi, beyaz ve yeşil renklere boyanarak üzerine Özbekistan bayrağı yansıtıldı. Ayrıca minarenin merkezinde bağımsızlık yıl dönümünü simgeleyen semboller ve görseller sergilendi. Bu güzel girişim, iki kardeş ve ortak devlet arasındaki dostane diplomatik ilişkilerin ve karşılıklı yüksek saygının parlak bir örneği oldu.

Delhi'deki «Kutub Minar» aydınlatmasının detayları

Gösterge / Yön Detaylar ve Bilgiler Etkinlik Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlık Bayramı Konum / Şehir Yeni Delhi, Hindistan Tarihi mimari anıt «Kutub Minar» (Qutub Minar) kompleksi Statü UNESCO Dünya Kültür Mirası alanı Sergilenen semboller Özbekistan devlet bayrağının renkleri ve bayram amblemi Önemi Özbekistan-Hindistan dostluk ilişkileri ve uluslararası saygı sembolü

Özbekistan ile Hindistan arasındaki kültürel-tarihi köprü

«Kutub Minar»ın Özbekistan bayrağının renklerinde parlaması, sadece yerel halkın ve turistlerin dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımıza da büyük bir gurur yaşattı. Özbekistan ve Hindistan'ı yüzyıllara dayanan tarihi, kültürel ve ekonomik bağlar birleştirir. Dünyanın önde gelen mimari anıtlarından birinde devletimizin sembolünün yansıtılması, Özbekistan'ın uluslararası arenadaki itibarının yükseldiğinin bir göstergesidir.

Sizce, dünyanın ünlü tarihi anıtlarında Özbekistan bayrağının bu denli büyük bir saygıyla sergilenmesi, iki ülke arasındaki stratejik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine nasıl katkı sağlar?

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