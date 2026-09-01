Delhi'deki tarihi «Kutub Minar» Özbekistan bayrağının renklerine büründü

·2·Dünya
Delhi'deki tarihi «Kutub Minar» Özbekistan bayrağının renklerine büründü

Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yıl dönümü vesilesiyle, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki dünyaca ünlü tarihi anıt — «Kutub Minar» (Qutub Minar) kompleksi, Özbekistan devlet bayrağının canlı renkleri ve ulusal sembolleriyle aydınlatıldı.

Tarihi anıtta bağımsızlık coşkusu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu kadim ve görkemli minare, gece saatlerinde özel ışıklar ve lazer projeksiyonu yardımıyla mavi, beyaz ve yeşil renklere boyanarak üzerine Özbekistan bayrağı yansıtıldı. Ayrıca minarenin merkezinde bağımsızlık yıl dönümünü simgeleyen semboller ve görseller sergilendi. Bu güzel girişim, iki kardeş ve ortak devlet arasındaki dostane diplomatik ilişkilerin ve karşılıklı yüksek saygının parlak bir örneği oldu.

Delhi'deki «Kutub Minar» aydınlatmasının detayları

Gösterge / Yön

Detaylar ve Bilgiler

Etkinlik

Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlık Bayramı

Konum / Şehir

Yeni Delhi, Hindistan

Tarihi mimari anıt

«Kutub Minar» (Qutub Minar) kompleksi

Statü

UNESCO Dünya Kültür Mirası alanı

Sergilenen semboller

Özbekistan devlet bayrağının renkleri ve bayram amblemi

Önemi

Özbekistan-Hindistan dostluk ilişkileri ve uluslararası saygı sembolü

Özbekistan ile Hindistan arasındaki kültürel-tarihi köprü

«Kutub Minar»ın Özbekistan bayrağının renklerinde parlaması, sadece yerel halkın ve turistlerin dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımıza da büyük bir gurur yaşattı. Özbekistan ve Hindistan'ı yüzyıllara dayanan tarihi, kültürel ve ekonomik bağlar birleştirir. Dünyanın önde gelen mimari anıtlarından birinde devletimizin sembolünün yansıtılması, Özbekistan'ın uluslararası arenadaki itibarının yükseldiğinin bir göstergesidir.

Sizce, dünyanın ünlü tarihi anıtlarında Özbekistan bayrağının bu denli büyük bir saygıyla sergilenmesi, iki ülke arasındaki stratejik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine nasıl katkı sağlar?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu gurur verici fotoğrafı tüm vatandaşlarımızla hemen paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manhattan'da Özbekistan bayrağı göndere çekildi: ABD'deki vatandaşlar Bağımsızlık Günü'nü kutladıManhattan'da Özbekistan bayrağı göndere çekildi: ABD'deki vatandaşlar Bağımsızlık Günü'nü kutladıBugün, 19:30Başkan Miley, Messi'nin milli takımdan ayrılmasına tepki gösterdiBaşkan Miley, Messi'nin milli takımdan ayrılmasına tepki gösterdiBugün, 16:58Özbekistan bayrağı Tahran'daki Azadi Kulesi'ne yansıtıldı (video)Özbekistan bayrağı Tahran'daki Azadi Kulesi'ne yansıtıldı (video)Bugün, 15:08Meksika'daki 21 boğalı festivalde bir kişi hayatını kaybetti (video)Meksika'daki 21 boğalı festivalde bir kişi hayatını kaybetti (video)Bugün, 12:07Tavuk eti dünyada en çok tüketilen et türü haline geldiTavuk eti dünyada en çok tüketilen et türü haline geldiBugün, 11:06Macaristan'da sarhoş bir adam uçak çaldı ve nükleer santrale doğru uçtuMacaristan'da sarhoş bir adam uçak çaldı ve nükleer santrale doğru uçtuBugün, 09:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü