Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)

Giyim endüstrisi ile yüksek teknolojilerin kesişim noktasında yeni bir viral sansasyon kaydedildi. Birkaç yıl önce kendi kendini temizleyen iç çamaşırlarıyla ses getiren ABD merkezli ünlü HercLeon markası, bu kez dünyayı hayrete düşüren yeni icadını tanıttı.

Şirketin beşinci nesil inovatif ürünü olan HercShirt V5.0 tişörtü, kavurucu yaz günlerinde ve yoğun terleme koşullarında bile bir aydan fazla süre yıkanmasa dahi koku yapmıyor ve tazeliğini koruyor.

7 özel bileşen: Bu teknoloji nasıl çalışıyor?

Çoğu kişi için mucize veya "simya" gibi görünen bu yenilik, bilimsel bir temele dayanıyor. Şirket, nano malzemeleri kumaş yüzeyine sadece püskürtmek yerine, doğrudan liflerin içine işlemiş. Bunun için 7 farklı element kullanılmış:

Bakır ve gümüş: Kötü kokuya neden olan bakteri ve mikroorganizmaların çoğalmasını tamamen engeller;

Çinko: Yoğun terleme sırasında oluşan keskin kükürt bileşiklerini nötralize eder;

Altın ve 2 özel gizli bileşen: Kumaşın elastikiyetini, dayanıklılığını ve antibakteriyel özelliklerinin uzun yıllar korunmasını sağlar;

Volkanik kül: Kendine has mikro gözenekli bir "sünger" görevi görerek fazla nemi ve dış ortamdan gelen yabancı kokuları emer.

Fiyatlar, renkler ve model seçenekleri

Kickstarter kitle fonlama platformunda büyük ilgi gören projenin detaylarına göre, daha az yıkama gerektirdiği için bu ürün normal 7 tişörtten çok daha uzun ömürlüdür:

Premium V5.0 versiyonu (79$): Bir aydan fazla süre yıkamadan kullanım imkanı sunar. Başlangıçta sadece siyah renkte satışa çıkacak, daha sonra lacivert, bordo ve koyu yeşil renkleri de sunulacaktır;

Standart versiyon (yaklaşık 59$): 14 güne kadar (iki hafta) yıkama gerektirmez;

Bütçe dostu versiyon (39$): Yoğun kullanımda 3 gün boyunca mutlak temizlik ve kokusuzluk garantisi verir.

İnovatif tişörtlerin resmi küresel satışının Kasım ayı başında başlaması planlanıyor.