NASA son 60 yılda ilk kez Mars'ı koruma kurallarını değiştiriyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), on yıllardır uygulanan gezegenler arası koruma protokollerini kökten gözden geçirmeye başladı. Bu adım, gelecekteki uzay araştırmalarının güvenliğini sağlamayı ve Dünya mikroorganizmalarının Kızıl Gezegen'e bulaşma riskini bilimsel olarak daha kesin bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, ajans bünyesinde M-FORCE adlı özel bir çalışma grubu kuruldu. Bu gruba önde gelen akademik çevrelerden, endüstriyel kuruluşlardan ve bilimsel laboratuvarlardan uzmanlar dahil edildi; ekip, üç ay boyunca gelecekteki yörünge ve iniş görevleriyle ilgili olası riskleri analiz edecek.

Eski standartlardan yeni yaklaşıma

Günümüzde uygulanan hesaplamalar ve kurallar, temel olarak geçen yüzyılın 70'li yıllarında gerçekleştirilen Viking görevlerinden elde edilen verilere dayanıyor. Ancak geçen süre zarfında insanlık, Mars atmosferi ve yüzey katmanı hakkında altmış yıllık gözlem verisi topladı.

Uzmanlara göre mevcut metodolojiler, modern bilimin gereksinimlerini tam olarak karşılamıyor. Bu nedenle NASA, katı kısıtlamalardan olasılıksal yaklaşıma kademeli bir geçiş planlıyor; bu da uzay araçlarının hazırlık sürecini optimize etmeye olanak tanıyacak.

Gelecekteki görevler için yeni standartlar

Yeni kurulan uzman grubu, fırlatma öncesi uzay araçlarının temizlik uygulamalarının gerçek etkinliğini değerlendirecek. Ayrıca, Dünya bakterilerinin Mars'a bulaşma olasılığına ilişkin izin verilen sınır değerler yeniden gözden geçirilecek.

Çalışma grubunun faaliyetlerinin nihai sonucu olarak, NASA yönetimi için güncellenmiş parametreleri ve önerileri içeren ayrıntılı bir rapor hazırlanması öngörülüyor. Bu önemli belge, gelecekteki tüm uzay uçuşları için temel standart görevi görecek.

Ajans, bu raporu kamuoyuna açık bir şekilde yayınlamayı planlıyor; bu da uluslararası bilim camiasının gelecekteki araştırmalarda ortak kurallara uymasını sağlayacak. Uzmanların katılımı ise sürecin şeffaflığını ve bilimsel temelini garanti altına alıyor.