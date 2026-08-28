New Jersey kıyılarında gökyüzünde dev bir dalga belirdi

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Cape May kıyılarında gözlemlenen sıra dışı hava olayı, bölge sakinlerinin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Gökyüzünde beliren devasa bulut yapısı, denizde ilerleyen büyük bir dalgayı andırıyordu.

Sosyal medyada yayılan videoda, ufuk boyunca uzanan uzun ve karanlık bulut tabakasının yavaşça kıyıya doğru ilerlediği görülüyor. Sıra dışı görüntü, deniz üzerinde dev bir dalga yükseliyormuş izlenimi uyandırdı.

Dramatik manzarayı yansıtan video X sosyal ağında yayıldı ve kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekti. Birçok kullanıcı, gökyüzündeki bu doğa olayının görünümüne hayran kaldı.

Ancak hava durumu uzmanları, bu olayın bir hortum olmadığını belirtti. Uzmanların açıklamasına göre bu, alçak irtifada oluşan, yatay veya kama şeklinde bir bulut tabakasıdır.

Bu tür bulutlar genellikle gök gürültülü fırtınaların veya güçlü rüzgar sistemlerinin ön kısmında oluşur. Gökyüzünde hareket ederken oldukça etkileyici manzaralar yaratabilir ve bazı durumlarda uzaktan dev bir dalga veya bulut duvarı gibi görünebilirler.