Samsung Galaxy Book6 dizüstü bilgisayarının uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı

Güney Koreli Samsung şirketi, popüler 14 inç dizüstü bilgisayar serisini genişleterek yeni ve uygun fiyatlı Galaxy Book6 modelini duyurdu. ixbt.com'un verilerine göre, bu cihazın başlangıç fiyatı 800 ABD dolarından başlıyor ve kullanıcılara birkaç farklı konfigürasyon seçeneği sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yılın başında tanıtılan daha pahalı ve gelişmiş modellerle karşılaştırıldığında, yeni uygun fiyatlı versiyonlar Core Ultra Series 3 yerine Core Series 3 işlemcilerle donatılmıştır. Bu işlemciler Wildcat Lake mimarisine dayanmakta olup biraz daha düşük bir performans sunmaktadır.

Buna rağmen, performans düşüşü cihazın en büyük avantajı olan enerji verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Üretici, yeni dizüstü bilgisayarın tek bir şarjla 25 saate kadar kesintisiz çalışma imkanı sunduğunu belirtiyor.

Teknik özellikler ve imkanlar

Cihazın temel konfigürasyonunda 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı sunuluyor, ancak kullanıcılar ihtiyaçlarına göre daha güçlü modifikasyonları da tercih edebiliyor. Ayrıca, bütçe dostu versiyonlar 1080p çözünürlüğünde kaliteli IPS ekranlarla donatılmıştır.

Dizüstü bilgisayar, ultra hafif ve kompakt kasasıyla da dikkat çekiyor. Ağırlığı sadece 1,35 kilogram olup kalınlığı 15,7 milimetredir. Ayrıca mühendisler, cihazın içinde ek veri depolama için ikinci bir yuva da tasarlamışlardır.

Özerklik ve ek kolaylıklar

Cihaz, 61,2 Wh kapasiteli bir batarya ile donatılmış olup yukarıda belirtildiği gibi 25 saate kadar çalışma süresi garanti etmektedir. Ayrıca dizüstü bilgisayar, hızlı şarj teknolojisini de desteklemektedir.

Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya kapasitesinin üçte biri sadece yarım saat içinde doldurulabiliyor. Bu durum, sürekli hareket halinde olan ve seyahatlerde çalışan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.