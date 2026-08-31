Brezilyalı bir ailede şaşırtıcı kalıtım: bazı üyelerin 24 parmağı var

Brezilyalı Da Silva ailesi, sıra dışı kalıtsal özellikleriyle dünyanın dikkatini çekti. Ailenin bazı üyeleri, her iki elinde ve ayağında altışar parmakla dünyaya geldi.

Bu da onlarda toplam 24 parmak — ellerde 12 ve ayaklarda 12 parmak olduğu anlamına geliyor.

Edinilen bilgilere göre, Brezilya'da yaşayan bu geniş ailenin birçok üyesinde bu nadir özellik nesilden nesile aktarılıyor. Bazı kaynaklarda, ailenin 20'den fazla üyesinden 14'ünde el ve ayaklarda fazladan parmaklar olduğu belirtiliyor.

Bu durum tıpta polidaktili olarak adlandırılır. Bu kalıtsal özellik sonucunda insan, el veya ayaklarında normalden daha fazla parmakla doğabilir.

En ilginç yanı ise Da Silva ailesi üyelerinin bu özelliği bir eksiklik olarak görmemesi. Aksine, başkalarından farklı olan bu yönlerini gururla kabul ediyor ve normal hayatlarına devam ediyorlar.

Aile üyeleri için bebek doğmadan önceki en merak edilen sorulardan biri, bebeğin kız mı erkek mi olacağı değil, daha çok beş mi yoksa altı parmaklı mı doğacağıdır.