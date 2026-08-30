Hamaney'den Müslüman ülkelere önemli çağrı...

·2·Dünya
Hamaney'den Müslüman ülkelere önemli çağrı...

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Müslüman ülkeleri birliğe ve iş birliğini güçlendirmeye çağırdı. Özellikle Batı Asya ve Basra Körfezi ülkeleri arasında daha yakın bir dayanışma olması gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, İslami Birlik Haftası münasebetiyle yayınladığı yazılı mesajda yer aldı.

Hamaney'in açıklaması, bölgede ABD ve İsrail ile ilgili gerilimlerin devam ettiği bir döneme denk geldi.

Hamaney ne öneriyor?

İran lideri, Müslüman ülkeler arasında birlik, dostluk ve çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirmenin gerekliliğini belirtti.

Mesajında şu alanlara özel vurgu yapıldı:

  • Müslüman ülkeler arasında birliği güçlendirmek;

  • karşılıklı iş birliğini geliştirmek;

  • devletler arasında savunma alanında iş birliği yapmak;

  • Müslüman toplumu içinde bölünmelerin önüne geçmek.

«Müslümanlar arasındaki bölünme düşmanların çıkarına hizmet eder» şeklinde görüş bildiren Hamaney.

ABD ve İsrail'e yönelik sert açıklama

Hamaney, ABD ve İsrail'i Müslümanların birliği ve dostluğunun temel düşmanları olarak tanımladı.

Ona göre sorun sadece İran veya bölgedeki müttefikleriyle sınırlı değil, daha geniş İslam dünyasını ilgilendiriyor.

Hamaney, özellikle Basra Körfezi ülkelerinin liderlerini dış baskılara karşı birlikte hareket etmeye çağırdı.

Filistin meselesine de değinildi

İran lideri mesajında Filistin meselesine de değindi. Müslüman ülkeler birleşmiş olsaydı, Filistinlilerin bu kadar çaresiz kalıp kalmayacağı sorusunu ortaya attı.

Bu açıklama, bölgedeki uzun süredir devam eden çatışmaların arka planında yankı buldu.

Bu açıklama neden şimdi yapıldı?

Mesaj, İslami Birlik Haftası vesilesiyle yayınlandı. Aynı zamanda bu, Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında yaralandığı iddialarının ardından yaptığı ilk büyük kamuoyu açıklamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Şu anda İran ile ABD arasındaki çatışmalar, yaptırımlar ve Basra Körfezi çevresindeki durum, bölgedeki siyasi gerilimi canlı tutuyor.

Temel amaç: Müslüman ülkeleri yakınlaştırmak

Hamaney'in mesajındaki temel fikir, Müslüman ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve dış baskılara karşı ortak hareket etmektir.

Ancak ABD ve İsrail'e yönelik sert açıklamaları, bölgedeki mevcut jeopolitik çatışmaların arka planında uluslararası dikkati bir kez daha Tahran'ın pozisyonuna çekti.

İran lideri Müslüman ülkeleri birleşmeye çağırdı; şimdi bu çağrının bölgede nasıl bir siyasi yankı bulacağı ana mesele olmaya devam ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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