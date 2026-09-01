Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde 4x zoom test ediliyor

·2·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde 4x zoom test ediliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarında kamera modüllerini kökten değiştirmeyi değerlendiriyor. ixbt.com'un haberine göre şirket, gelecekteki Galaxy S27 Ultra cihazında 5x optik yakınlaştırmadan vazgeçerek yeni bir 4x zoom modülüne geçiş yapmayı test ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde akıllı telefon pazarında en gelişmiş mobil fotoğrafçılık yeteneklerini sunmak için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bu koşullar altında Samsung mühendisleri, gelecekteki amiral gemisi kamerasının yeteneklerini geliştirmek ve optik sistemi daha da optimize etmek için yollar arıyor. Test edilen yeni telefoto modülünün, mobil fotoğrafçılıkta kalite standartlarını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Kameradaki yeni değişikliklerin teknik özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre, Samsung Galaxy S27 Ultra modeli 50 megapiksel yeni bir telefoto kamera ile donatılabilir. Bu modülün 4x optik yakınlaştırma ve 1/1,9 inçlik daha büyük bir sensöre sahip olması bekleniyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut nesil modellerde kullanılan 5x modül, daha küçük olan 1/2,52 inçlik bir sensörle donatılmıştır. Yeni ve daha büyük boyutlu sensör, potansiyel olarak karelerdeki gürültüyü azaltma, çeşitli artefaktları önleme ve genel görüntü kalitesini önemli ölçüde artırma imkanı sunacaktır.

3x telefoto kameranın akıbeti

Bu değişikliklerin arka planında kullanıcıların ve uzmanların dikkatini çeken bir diğer önemli husus ise geleneksel 3x telefoto modülünün olası kaybıdır. Gelen bilgilere göre yeni akıllı telefon, iki ayrı telefoto kamera yerine tek bir evrensel 4x zoom lensine geçiş yapabilir.

Belirtmek gerekir ki, böyle bir yaklaşım Samsung için tamamen yeni değil. Koreli üretici geçmişte benzer bir çözüm uygulamıştı; özellikle Galaxy S20 Ultra modeli, 4x optik yakınlaştırmalı 48 megapiksel telefoto kamera ile donatılmıştı.

Şimdilik bu değişikliklerin sadece test aşamasında olduğu ve şirket yönetimi tarafından nihai bir karar alınmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, gelecek yıllarda tanıtılacak olan Galaxy S27 Ultra amiral gemisinin nihai görünümü, mevcut test sonuçlarına bağlı olarak değişebilir.

SamsungGalaxy S27 UltraAkıllı TelefonlarKameraTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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