Yaklaşık 400 yıllık gemi 5 ton altınla bulundu

İskoçya kıyılarında yaklaşık 400 yıl önce batan bir kraliyet gemisi olan “Blessing of Burntisland” enkazının bulunmuş olabileceği düşünülüyor. Uzmanlar, ilk verilere göre geminin içinde bugünkü değeri yaklaşık 20 milyon sterlinolan bir servet bulunduğunu tahmin ediyor. Bulgu, tarihi öneminin yanı sıra taşıdığı değerli yükler nedeniyle de büyük ilgi uyandırıyor.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu gemi İngiltere Kralı I. Charles’aaitti. Gemi, Temmuz 1633'te kralın taç giyme töreni sırasında Fife bölgesinden Leith limanına doğru yola çıkmıştı. Ancak yolculuk sırasında çıkan şiddetli fırtına nedeniyle Forth Körfezi'nde battı.

Gemi yaklaşık 18 metre uzunluğundaydı. İçinde Kral I. Charles'ın kişisel eşyaları ve diğer değerli yükler bulunuyordu. Trajik olayda, 35 yolcu ve mürettebattan sadece iki kişi hayatta kalabildi.

Batan gemiyi bulmak amacıyla meraklılar yaklaşık 30 yıl boyunca araştırma yaptı. Ancak Forth Körfezi'nin çamurlu ve görüş mesafesi düşük suları, önceki arama çalışmalarını zorlaştırdı. Sualtı tarama teknolojilerindeki gelişmeler ise uzmanlara yeni kapılar açtı.

Charles Wrex Project projesi temsilcileri, yakın zamanda gemiye ait olabilecek bir ahşap parçası tespit etti. Bu bulgu, uzmanlarda “Blessing of Burntisland” gemisinin olası konumunun belirlenmiş olabileceği umudunu uyandırdı.

Bununla birlikte, proje direktörü ve “Burntisland Heritage” kuruluşu başkanı Iain Archibald, geminin kesin olarak bulunduğuna dair sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Ona göre uzmanlar, tarihi gemi enkazının olabileceği bölgeyi belirledi. Ancak bu bulgunun tam olarak “Blessing of Burntisland” gemisine ait olduğunu doğrulamak henüz mümkün değil. Bulunan ahşap örneğinin hangi gemiye ait olduğu da şimdilik belirsiz.

Bir sonraki aşamada ahşap örneğinin radyokarbon yöntemiyle incelenmesi planlanıyor. Ayrıca su altındaki bölge daha detaylı incelenerek, orada başka eşyaların veya gemi kalıntılarının olup olmadığı tespit edilecek.

Belirtildiğine göre, Forth Körfezi tabanında yaklaşık 500 gemi enkazı kayıtlı. Bu nedenle, söz konusu bulgunun kraliyet gemisine ait olduğunu kanıtlamak için ek araştırma ve incelemeler gerekiyor.

Tahminler doğrulanırsa, yaklaşık dört asır önce batan kraliyet gemisinin bulunması, İskoçya denizcilik tarihi için önemli keşiflerden biri olabilir.