Manhattan'da Özbekistan bayrağı göndere çekildi: ABD'deki vatandaşlar Bağımsızlık Günü'nü kutladı

·3·Dünya
Manhattan'da Özbekistan bayrağı göndere çekildi: ABD'deki vatandaşlar Bağımsızlık Günü'nü kutladı

ABD'de yaşayan Özbekistanlılar, New York'un tam kalbi olan Manhattan'da Özbekistan Cumhuriyeti'nin devlet bağımsızlığının yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Dünya finans merkezi sayılan Wall Street ve ünlü Bowling Green parkı yakınlarında Özbekistan devlet bayrağı göndere çekildi.

Manhattan sokaklarında Özbek ezgileri ve dansları

Törensel bayram etkinliğine ABD'deki Özbek diasporası temsilcileri, diplomatlar, aktif gençler ve çok sayıda yabancı konuk katıldı. Özbekistan devlet marşı eşliğinde bayrağımız göndere çekildi.

Etkinlik sırasında milli kıyafetli dansçılarımız geleneksel danslarımızı sergileyerek New York halkı ve turistlerde büyük ilgi uyandırdı. Ayrıca Özbek milli kültürü, eşsiz adras ve zarbof kıyafetler ile milli el sanatları ürünleri sergilendi.

Manhattan'daki Bağımsızlık Bayramı detayları

Yön / Gösterge

Detaylar

Etkinlik Adı

Özbekistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü kutlaması

Yapıldığı Yer

New York, Manhattan (Bowling Green / Wall Street bölgesi)

Ana Olay

ABD semalarında Özbekistan devlet bayrağının törenle göndere çekilmesi

Katılımcılar

Özbek diasporası temsilcileri, aktivistler, diplomatlar ve konuklar

Kültürel Program

Milli danslar, geleneksel kıyafetler ve sanat gösterisi

Birlik ve vatanseverlik sembolü

Okyanus ötesinde düzenlenen bu etkinlik, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğini, milli kimliği koruma azmini ve ana vatana olan sonsuz sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. New York'un gökdelenleri arasında dalgalanan bayrağımız, tüm dünyaya Özbek kültürünün ve bağımsızlığının ihtişamını gösterdi.

Sizce, dünyanın büyük şehirlerinin merkezlerinde milli bayramlarımızın ve bayrağımızın bu şekilde törenle sergilenmesi Özbekistan'ın uluslararası imajına nasıl olumlu bir etki sağlar?

Tebriklerinizi ve samimi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu gurur verici anları tüm sevdiklerinize ulaştırın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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