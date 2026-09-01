Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 satışa sunuldu

·0·Teknoloji
Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 satışa sunuldu

Çin pazarında Xiaomi'nin bir diğer büyük ev aletleri yeniliği olan Mijia No-Mist Humidifier 3 hava nemlendiricisi resmen satışa sunuldu. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz doğal buharlaştırma teknolojisi, yüksek performans ve modern modüler yapıyı bir araya getirerek büyük odalar için tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni hava nemlendiricisinin tavsiye edilen fiyatı 1299 yuan olarak belirlendi, ancak satışların ilk aşamasında alıcılar onu 999 yuan (yaklaşık 150 ABD doları) karşılığında satın alabilirler. Cihazın temel avantajlarından biri, görünür bir sis oluşturmadan çalışması ve saatte 1500 mililitreye kadar yüksek performans sağlamasıdır.

Teknik imkanlar ve verimlilik

Cihaz, 6 litrelik bir su haznesi ile donatılmış olup, maksimum güçte çalışırken bile yaklaşık 10 saatlik kesintisiz faaliyet sağlayabilmektedir. Üretici, bu modelin yüzeylerde beyaz tortu (kireç) oluşturmadığını belirtiyor. Bu nedenle büyük salonlarda ve açık planlı odalarda kullanımı oldukça uygundur.

Gece kullanımı için özel bir mod mevcut olup, bu modda gürültü seviyesi sadece 31,5 dB(A) seviyesine kadar düşmektedir. Aynı zamanda ekran ışığı kapanmakta ve sesli bildirimler geçici olarak durdurulmaktadır.

Güvenlik ve kolay kontrol

Su temizleme sistemi yedi seviyeli koruma, gümüş iyonları, antibakteriyel filtre ve ayrı bir su filtresi içermektedir. Üreticinin verilerine göre, tüm bloğun sterilizasyon oranı yüzde 99,9'a ulaşmaktadır. Cihaz modüler bir yapıya sahip olup haznesi, filtresi, fanı ve pompası suda kolayca yıkanabilir.

Suyu doğrudan üst kapaktan doldurma imkanı, ağır panelleri çıkarma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Hava nemlendiricisi; dijital ekran, otomatik nem koruma fonksiyonu ve Mi Home ekosistemi ile entegrasyon özelliklerine sahiptir. Kullanıcılar cihazı akıllı telefon veya Xiao Ai sesli asistanı aracılığıyla kontrol edebilir, zamanlayıcı kurabilir ve klima veya ısıtıcılarla senkronize edebilir.

XiaomiMijiaHava NemlendiriciAkıllı EvTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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