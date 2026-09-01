Tarihi sonuç: Javohir Sindarov FIDE dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldi

·2·Spor
Tarihi sonuç: Javohir Sindarov FIDE dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldi

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), dünyanın en güçlü büyükustalarının güncellenmiş resmi dünya sıralamasını açıkladı. Buna göre, Özbekistanlı genç büyükusta Javohir Sindarov 2778 reyting puanıyla dünyada 4. sıraya yükseldi ve kariyerinin en yüksek derecesini, yani kişisel rekorunu kaydetti.

Dünya elitinde iki Özbekistanlı

Sıralamanın ilk onunda bir diğer Özbek satranç yıldızı Nodirbek Abdusattorov da yer alıyor; kendisi 2762 puanla 7. sırada bulunuyor. Dünya satrancının liderliğini Norveçli efsane Magnus Carlsen (2823) korumaya devam ediyor. İkinci sıraya ABD temsilcisi Hikaru Nakamura (2792) yükselirken, 3 puan kaybeden Fabiano Caruana (2789) ilk üçü tamamladı.

FIDE dünya sıralaması: Lider büyükustalar listesi

Sıra

Satranççı (Büyükusta)

Ülke

Reyting puanı

Değişim ve not

1

Magnus Carlsen

Norveç

2823

Tek lider

2

Hikaru Nakamura

ABD

2792

2. sıraya yükseldi

3

Fabiano Caruana

ABD

2789

-3 puan kaybetti

4

Javohir Sindarov

Özbekistan

2778

+1 puan (Kişisel rekor)

...

...

...

...

...

7

Nodirbek Abdusattorov

Özbekistan

2762

Top-10'da istikrarlı yer

Saint Louis'de gümüş madalya ve FIDE Circuit liderliği

Sindarov için bu tarihi başarının faktörü, Ağustos ayı başında ABD'de düzenlenen prestijli Saint Louis Rapid and Blitz 2026 turnuvasındaki parlak performansı oldu. Özbekistanlı büyükusta, söz konusu turnuvada rapid maçlarını mağlubiyetsiz tamamladı, blitz programında da genel şampiyonluk için son turlara kadar kıyasıya mücadele etti ve sonunda gümüş madalyayı kazandı.

ABD'deki bu başarılı performans ona değerli reyting puanları kazandırmanın yanı sıra, Dünya Şampiyonluğu adaylarını belirleyen FIDE Circuit eleme sisteminde de geçici olarak dünya lideri olmasını sağladı.

Sizce Javohir Sindarov yakında 2800 reytingli büyükustalar elitine girip dünyanın 1 numaralı satranççısı olmayı başarabilecek mi?

Analitik görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve bu tarihi sonucu Özbek satranç hayranlarıyla hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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