DeepSeek, Nvidia'dan vazgeçerek Huawei çipi satın alıyor

·7·Teknoloji
DeepSeek, Nvidia'dan vazgeçerek Huawei çipi satın alıyor

Yapay zeka pazarında kendine yer edinen DeepSeek şirketi, ABD teknolojilerine olan bağımlılığı azaltma yolunda önemli bir adım atıyor. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre kuruluş, İç Moğolistan'da inşa edilen yeni büyük veri merkezi için Huawei'den yaklaşık 160 bin adet yapay zeka hızlandırıcısı satın almayı planlıyor. Bu büyük anlaşma, küresel teknoloji pazarındaki mevcut dengeyi değiştirebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Planlanan proje tam olarak hayata geçirilirse, Huawei çipleri temelinde oluşturulan en büyük hesaplama kümelerinden biri haline gelecek. Bu durum DeepSeek'e, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalışma kapasitelerini önemli ölçüde artırmak için geniş imkanlar sunacak. Uzmanlara göre şirket şu anda faaliyetlerinde hem Nvidia hem de Huawei çözümlerini kullanıyor, ancak yeni satın almanın stratejik bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Sektördeki yeni trendler ve kısıtlamalar

Bu büyük anlaşmanın yapılmasının temel nedeni, ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı gelişmiş yarı iletkenler ve yapay zeka ekipmanları ihracatındaki katı kısıtlamalardır. Washington tarafından getirilen yaptırımlar, yerel Çinli üreticileri kendi alternatiflerini yaratmaya ve iç pazar imkanlarına güvenmeye zorluyor. Sonuç olarak Huawei ekipmanları, ülkedeki teknolojik bağımsızlığı sağlamanın ana aracı haline geliyor.

Buna rağmen anlaşmanın gerçekleşme süreci bir dizi faktöre bağlı. Özellikle teslimat süreleri doğrudan Huawei'nin üretim kapasitesine dayanıyor ve analistlerin tahminlerine göre süreç bir yıldan fazla zaman alabilir. Henüz ne DeepSeek ne de Huawei bu büyük anlaşma hakkında resmi bir açıklama yaparak bilgiyi doğrulamadı.

Gelecekteki beklentiler

Eğer 160 bin adet Huawei Ascend 950DT hızlandırıcısı satın alma planı başarıyla sonuçlanırsa, bu Çin'in yarı iletken endüstrisine büyük bir ivme kazandıracak. Ayrıca bu adım, Huawei'nin iç pazardaki konumunu daha da güçlendirerek dünyanın önde gelen donanım tedarikçileriyle rekabet etme imkanlarını genişletecek.

Ancak siparişin nihai ölçeği, Huawei'nin bu hacimdeki ürünü gerekli sürelerde yeterli miktarda üretip üretemeyeceğine bağlı. Küresel teknoloji endüstrisinde ABD ve Çin arasındaki rekabetin arttığı bir dönemde, bu projenin gelecekteki yapay zeka altyapısının geliştirilmesinde yeni standartlar belirlemesi bekleniyor.

DeepSeekHuaweiNvidiaYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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