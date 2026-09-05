Tecno, dünyanın ilk gerçek tam ekranlı akıllı telefonunu tanıttı

Berlin'de düzenlenen IFA 2026 fuarında teknoloji dünyasını hayrete düşüren yeni bir cihaz sergilendi. GSMArena ve ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre Tecno, tamamen çerçevesiz ekrana sahip ilk konsept akıllı telefonunu kamuoyuna sundu. Bu cihaz, geleceğin mobil teknolojilerinin nasıl görüneceğine dair bugünden fikir vermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üretici, bu sıra dışı tasarıma özel bir koruyucu cam yapısı ve ekran modülünün tamamen yeniden tasarlanmış iç yapısı sayesinde ulaştı. Uzmanlara göre çerçevelerin tamamen ortadan kalkması, kullanıcının cihazla olan etkileşim deneyimini kökten değiştirecek ve doğrudan geleceğin arayüzüyle etkileşime giriyormuş hissi uyandıracak.

Tasarımın gizli sırları

Ancak detaylı incelendiğinde, konseptin aslında tamamen çerçevesiz olmadığı ortaya çıktı. Ekran panelinin siyah çerçevesi aslında yok olmamış, aksine Tecno mühendisleri onu optik ve yapısal unsurların altına ustalıkla gizlemeyi başarmışlar. Bunun için iki katmanlı özel bir koruyucu cam kullanılmış ve bu camın alt kısmı gövde çerçevesini sarmalıyor.

Sonuç olarak kullanıcı cihaza doğrudan baktığında, görüntü sanki metal kenarlara kadar ulaşıyormuş gibi görünüyor. GSMArena'nın bildirdiğine göre, bu kadar karmaşık bir tasarımın montaj süreci de alışılagelmişin dışında. Özellikle koruyucu camın ikinci katmanını mükemmel bir şekilde sabitlemek için özel olarak geliştirilmiş bir termoplastik yapıştırıcı kullanıldı.

Teknik özellikler ve ortaya çıkan zorluklar

Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 17 Pro Max ekranının çerçevesi yaklaşık 1,36 milimetre iken, Tecno konseptinde bu değer görsel olarak sıfıra indirilmiş durumda. Cihaz, 1,5K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik büyük bir AMOLED ekranla donatılmış. Dış görünüşü ve iç platformu açısından bu prototip, şirketin daha önce tanıttığı Tecno Camon Slim modeliyle büyük benzerlikler taşıyor.

Bununla birlikte çerçevelerin yok olması, kendine has bir sorunu da beraberinde getirdi. Cihaz elde tutulurken kullanıcının parmaklarının ekran yüzeyine sık sık temas ettiği tespit edildi. Bu rahatsızlığı gidermek amacıyla mühendisler, dokunma algılama algoritmalarını ve arayüz öğelerini sıfırdan yeniden tasarlamak zorunda kaldılar; bu sayede yanlışlıkla yapılan dokunuşların önüne geçildi.