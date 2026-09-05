Xiaomi 18 Fold akıllı telefonunun yeni renkleri resmen tanıtıldı

Xiaomi, yeni katlanabilir 18 Fold akıllı telefonunun lansmanı öncesinde cihazın tasarımıyla ilgili önemli detayları paylaşmaya devam ediyor. ixbt.com'un haberine göre, marka başkanı Lu Weibing, daha önce gösterilen kırmızı versiyona ek olarak iki yeni renk seçeneğini daha tanıttı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket yöneticisi tarafından sunulan yeni renk seçenekleri arasına siyah ve sıcak altın-beyaz tonları eklendi. Bu eklemeler, kullanıcılara benzersiz bir stil ve görsel yaklaşım seçme imkanı sunarak cihazın piyasaya çıkışına olan ilgiyi daha da artırıyor.

Tasarım ve renk çözümleri

Sunulan yeni renkler farklı estetik beklentilere hitap ediyor. Özellikle siyah versiyon, oldukça ağırbaşlı ve klasik bir görünüme sahip olup iş dünyası için uygundur. Lu Weibing, bu tonun derin ve lakonik bir karaktere sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan, altın-beyaz tonundaki versiyon daha yumuşak ve premium bir görünüm sağlıyor. Üretici, bu rengi sıcak, huzurlu ve oldukça zarif olarak tanımlayarak, cihazın modern kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlandığını vurguladı.

Pazardaki konumu ve lansman tarihi

Bu cihaz, katlanabilir telefon pazarında yeni bir yönelim olarak şekilleniyor. Xiaomi 18 Fold, standart bir akıllı telefonun kompaktlığını büyük esnek ekranın avantajlarıyla birleştiren, «orta» formatta yeni nesil bir cihaz olarak konumlandırılıyor.

Uzmanlar, bu formatın kullanıcılara günlük görevleri yerine getirirken ek kolaylıklar sağladığını belirtiyor. Cihazın tüm teknik detayları ve resmi lansmanı 7 Eylül tarihine planlanmış olup, bu tarihten sonra pazardaki konumu netleşecektir.