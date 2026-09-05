Colorful OVA07 tanıtıldı: Çift taraflı USB bellek

·3·Teknoloji
Colorful OVA07 tanıtıldı: Çift taraflı USB bellek

Verileri bir cihazdan diğerine hızlı bir şekilde aktarmak ve depolamak için tasarlanmış yeni ve kompakt bir çözüm tanıtıldı. Ixbt.com'un haberine göre Colorful, modern kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Storm serisine ait yeni USB flash bellek modelini sergiledi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni cihaz, modern teknoloji meraklıları için kendine has evrensel özellikleriyle öne çıkıyor. Cihaz, aynı anda iki farklı arayüz olan USB-A ve USB Type-C portlarıyla donatılmış olup, bu da onu hem kişisel bilgisayarlar hem de mobil cihazlar için eşit derecede kullanışlı kılmaktadır.

Teknik özellikler ve hız

Üretici tarafından sağlanan bilgilere göre, flash belleğin her iki portu da modern USB 3.2 Gen 1 standardı temelinde çalışıyor. Bu, kullanıcıların verileri tam hızda aktarmasına olanak tanıyor. Cihazın açıklanan maksimum okuma hızı saniyede 150 MB'a kadar ulaşıyor.

USB-C konnektörü sayesinde flash bellek, herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymadan doğrudan modern akıllı telefonlara ve tabletlere bağlanabiliyor. Bu durum, yüksek boyutlu fotoğrafların, videoların ve diğer önemli dosyaların hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Tasarım ve dayanıklılık

Cihazın boyutları ve dış yapısı da ayrıca dikkat çekici. Colorful OVA07 modeli, sadece 3,5 cm uzunluğunda oldukça kompakt bir gövdeye sahip olup ağırlığı yaklaşık 13 gramdır. Gövde tasarımı 360 derece dönme imkanı sunarak istenen bağlantı noktasının anında açılmasını sağlıyor.

Ayrıca koruyucu kapak 90 derecelik açıda sabitlenebiliyor ve portları toz, nem ve çeşitli çizilmelere karşı etkili bir şekilde koruyor. Dayanıklı çinko alaşımından üretilen ve metal kaplama ile kaplanan gövde, günlük aşınmalara karşı yüksek direnç garantisi veriyor.

Uyumluluk ve fiyatlar

Yeni flash bellek, geniş bir işletim sistemi yelpazesiyle başarılı bir şekilde çalışıyor. Windows, macOS, Android, HarmonyOS ve iPadOS platformlarını tam olarak destekliyor. Sadece bilgisayar ve telefonlarda değil, aynı zamanda tabletlerde, otomobillerde ve hatta televizyonlarda da kullanılabiliyor. Ek olarak cihaz, dosyaları, fotoğrafları ve videoları tek bir tuşla yedekleme fonksiyonuna sahip.

Piyasadaki fiyatlara gelince, bu serideki flash belleklerin kapasitelerine göre fiyatları şu şekildedir:

  • 32 GB versiyonu için 59,9 yuan
  • 64 GB versiyonu için 89,9 yuan
  • 128 GB versiyonu için 139,9 yuan

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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