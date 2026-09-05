Pentagon yapay zeka güdümlü füze sistemi için büyük bir bütçe ayırdı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yapay zeka teknolojileriyle donatılmış yeni nesil TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node) füze ve istihbarat sisteminin seri üretimine başlamak için Palantir Technologies ve Anduril Industries şirketlerine 192 milyon dolar fon sağladı. Saygın Defense News yayınına göre, bu proje ABD Kara Kuvvetleri'nin modernizasyonunda merkezi bir rol oynayarak, uzun menzilli hedefleri tespit etmeyi ve saniyeler içinde imha etmeyi amaçlıyor.

Palantir liderliği ve uzay uyduları ile bağlantı

Askeri programın ana kısmı, bilgi teknolojileri ve yapay zeka alanındaki önde gelen Silikon Vadisi devlerine emanet edildi:

127 milyon dolarlık ana yüklenici: Sözleşmenin büyük bir kısmını, yani 127 milyon dolarını Palantir Technologies kazandı. Şirket, çalışmalara L3 Harris ve Sierra Nevada gibi büyük savunma ortaklarını da dahil ediyor;

Yörünge uyduları ile entegrasyon: Proje kapsamında, Dünya yörüngesindeki uydulardan alınan büyük miktardaki istihbarat verilerini gerçek zamanlı olarak işleyen tamamen yeni bir navigasyon sistemi geliştirilecek;

Verilerin ışık hızında işlenmesi: TITAN kompleksi, askeri güçlerin çeşitli sensörlerden, dronlardan ve uzay araçlarından alınan görüntüleri anında birleştirerek hedef koordinatlarını doğrudan saldırı sistemlerine iletmesini sağlıyor.

Hedefleme hızı ve yapay zeka devrimi

Askeri analistler bu anlaşmayı geleceğin savaşlarının yeni bir aşaması olarak değerlendiriyor:

Hedef tespit süresi kısalıyor: Pentagon'un temel amacı, düşman nesnelerini ve ekipmanlarını arayıp bulma, analiz etme ve karar verme arasındaki süreyi minimuma indirmektir. Bu görevi algoritmalar ve yapay zeka yerine getirecek;

2027 yılı için devasa siparişler: Bu aşama projenin başlangıcı olup, Pentagon bu akıllı füze sistemlerinin birliklere toplu teslimatı için 2027 yılında ek büyük sözleşmeler imzalamayı planlıyor;

Kara kuvvetlerinin dijital dönüşümü: Kompleks, savaş alanındaki insan faktörüne bağlı hataları azaltarak yüksek hassasiyetli füze saldırılarının etkinliğini keskin bir şekilde artırıyor.

Sizce askeri silahların yönetiminde ve hedef seçiminde yapay zekaya tamamen güvenmek gelecekte ne tür riskler doğurabilir? Silikon Vadisi teknolojileri geleneksel savaşların doğasını tamamen değiştirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!