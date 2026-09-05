Pentagon askerler için testosteron taramasını başlattı — ardından karar değişti

·5·Dünya
Pentagon askerler için testosteron taramasını başlattı — ardından karar değişti

ABD Savunma Bakanlığı, 30 yaş ve üzeri askerlerde testosteron eksikliğini tespit etmek için yeni bir prosedür uygulamaya çalıştı. Ancak belge yayınlandıktan bir gün sonra Pentagon, yeni klinik kılavuzu geçici olarak geri çekti.

Bu nedenle konu, basit bir tıbbi muayeneden daha geniş bir tartışmaya yol açtı: Pentagon, hormonlarla ilgili sorunları tespit ederek askerlerin hazırlığını ve performansını artırmayı hedefliyor.

Pentagon ne tür bir değişiklik yapmak istiyordu?

Yeni prosedüre göre, 30 yaş ve üzeri muvazzaf ve yedek askerler için testosteron eksikliği taramasının yıllık tıbbi değerlendirme sürecine dahil edilmesi kararlaştırılmıştı.

30 yaşından küçük askerlerin ise taramadan gönüllü olarak geçme imkanına sahip olması planlanıyordu.

Pentagon bu girişimi, askerlerin sağlığını, fiziksel hazırlığını ve hizmet performansını artırmaya yönelik bir önlem olarak sundu.

Neden özellikle testosteron?

Testosteron vücutta birçok önemli süreçte rol oynar. Eksikliği bazı durumlarda yorgunluk, kas kütlesinde azalma ve diğer değişikliklerle ilişkilendirilebilir.

Pentagon'un amacı, olası hormonal sorunları erkenden tespit etmek ve gerektiğinde tıbbi destek sağlamaktı.

Bu karar neden tartışmalara yol açtı?

Yeni politika, tıp uzmanları tarafından oybirliğiyle desteklenmedi.

Bazı uzmanlar, 30 yaş üstü tüm askerlerin düzenli olarak testosteron eksikliği açısından taranması için yeterli bilimsel temel olup olmadığı konusunda şüphelerini dile getirdi. Endokrinoloji alanındaki uzmanlar da, nüfus ölçeğinde genel bir tarama yapılmasını destekleyecek yeterli kanıt olmadığını vurguladı.

Uzmanlar, ayrıca gerçek bir tıbbi ihtiyaç olmaksızın testosteron tedavisinin uygulanmasıyla ilgili riskler olduğunu da belirtti.

En son gelişme: belge geçici olarak geri çekildi

Pentagon, 2 Eylül'de yeni klinik kılavuzu yayınlamıştı. Ancak 3 Eylül'de belge web sitesinden kaldırıldı.

ABD yetkilileri, belgenin güncellemeler yapılması amacıyla geçici olarak geri çekildiğini açıkladı. Bununla birlikte, önceki geçici kılavuzun yürürlükte kalacağı belirtildi.

Dolayısıyla, «Pentagon 30 yaş üstü askerler için zorunlu testosteron taraması başlattı» haberi 2 Eylül'deki kararı yansıtıyor, ancak 3 Eylül'deki sonraki değişikliği de dikkate almak gerekiyor.

Sonuç ne olacak?

Pentagon'un temel amacı, askerlerde hormonal ve enerjiyle ilgili olası sorunları erkenden tespit ederek uzun vadeli sağlıklarını ve göreve hazır olma durumlarını iyileştirmektir.

Ancak yeni klinik kılavuzun nihai şekli hala üzerinde çalışılıyor. Pentagon, nihai belgeyi güncelleyip yeniden sunacağını bildirdi.

Böylece olayın en önemli yanı sadece testosteron taramasının başlatılması değil, Pentagon'un bunu duyurduktan bir gün bile geçmeden yeni klinik kılavuzu geçici olarak geri çekmesidir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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