GOAT tartışmasına nokta konuldu: Messi sosyal medyayı sallayan bir video yayınladı

·35·Spor
GOAT tartışmasına nokta konuldu: Messi sosyal medyayı sallayan bir video yayınladı

Dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi, Arjantin milli takımındaki 20 yıllık parlak kariyerinin sona ermesine adanmış ses getiren bir reklam filmi yayınladı. Videonun beklenmedik ve oldukça provokatif finali, sosyal medyada birkaç saat içinde milyonlarca izlenme toplayarak futbol dünyasında yıllardır dinmeyen «tüm zamanların en iyi oyuncusu» (GOAT) tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Uzun bir fiş ve 20 yıllık tarih: Bardaki sembolik sahne

Rolün ana konusu basit görünse de, oldukça derin metaforik anlamlar taşıyor:

  • Barmen ve hesap fişi: Karede barmen, Lionel Messi'ye içtiklerinin hesabını ödemesini teklif ediyor ve yazar kasadan bir fiş çıkarmaya başlıyor;

  • İçecekler değil, tarihi zaferler: Kasadan durmaksızın uzayan fişte, sıradan fiyatlar yerine Messi'nin 20 yılı aşkın süredir Arjantin formasıyla kazandığı tüm önemli unvanlar, rekorlar ve ödüller listeleniyor;

  • Tamamen ödenmiş «borç»: Bu uzun liste, Messi'nin vatanına ve milli takımına karşı tüm sorumluluklarını, uzun zamandır beklenen Dünya Kupası şampiyonluğunu ve kıta kupalarını tamamen «ödediğini» sembolik olarak ifade ediyor.

«GOAT tartışması: çözüldü»: Videonun en çarpıcı noktası

Sosyal medya kullanıcıları ve spor basını arasında en büyük yankıyı uyandıran kısım, kağıdın en son satırı oldu:

  • Tartışmalı son satır: Fişin son kısmında açık ve cesur bir şekilde: «GOAT tartışması: çözüldü» (GOAT debate: settled) yazısı görünüyor;

  • Taraftar çatışması: Bu ifade sosyal medyada tartışmaları patlattı; Messi hayranları 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki zaferden sonra bu konunun gerçekten kapandığını iddia ederken, Cristiano Ronaldo destekçileri böyle bir sonucun tek taraflı olduğunu belirtiyor;

  • Reklamın ötesindeki anlam: Uzmanlar, bu sahnenin sadece bir pazarlama çalışması değil, Messi tarafından futbol tarihindeki mutlak yerinin resmen ilanı olarak kabul edildiğini vurguluyor.

Arjantin formasıyla geçen büyük dönemin sonu

Uzun yıllar milli takımda şanssızlıklar yaşayan ve hatta geçici olarak ayrıldığı dönemler olan Messi, yolculuğunu zirvede noktalıyor:

  • Son yıllardaki zaferler: Yıldız oyuncu, Arjantin ile üst üste Copa América, Finalissima ve nihayetinde Dünya Kupası'nı havaya kaldırarak ülke tarihinin en başarılı kaptanı oldu;

  • Ulaşılamaz zirve: Messi milli formaya veda ederken, gelecek nesil futbolcular için tekrarlanması neredeyse imkansız olan devasa bir miras bırakıyor.

Sizce Lionel Messi, videoda vurgulandığı gibi GOAT (tüm zamanların en iyisi) tartışmasına gerçekten nokta koydu mu, yoksa Cristiano Ronaldo ile olan rekabet futbol tarihinde sonsuza dek eşit seviyede mi kalacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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