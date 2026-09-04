İran'ın Orta Doğu bölgesindeki askeri faaliyetleri, ABD Donanması'nın (VMS) lojistik tedarikinde benzeri görülmemiş bir krize, yani gerçek bir «lojistik kabusa» yol açtı. Bu durum, saygın The New York Times gazetesinin analiz haberinde ortaya kondu. Bölgedeki ana üslerin hedef alınmasının ardından, on binlerce Amerikalı asker açık okyanusta son derece tehlikeli ve zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Devasa armada ve Bahreyn'deki üssün devre dışı kalması

Orta Doğu sularında toplanan Amerikan askeri grubu, günlük olarak devasa kaynaklara ihtiyaç duyuyor:

Grup yapısı: İki dev uçak gemisi ve 12 muhrip dahil olmak üzere toplam 20 savaş gemisi ile yaklaşık 20.000 denizci ve deniz piyadesi;

Kaynak ihtiyacı: Armadanın muharebe hazırlığını korumak için her gün 420.000'den fazla gıda porsiyonu ve yaklaşık 8 milyon galon yakıt gerekiyor;

Bahreyn'deki lojistik üsse saldırı: 28 Şubat 2026'da İran, ABD'nin Bahreyn'deki önemli lojistik merkezini vurdu. Sonuç olarak 5. Filo karargahı, mühimmat depoları, kışlalar ve ikmal tesisleri ciddi şekilde hasar gördü;

Limanlar tehlike altında: Bölgedeki uçak gemilerini ve ikmal gemilerini kabul edebilecek diğer tüm alternatif limanlar, İran füzeleri ve saldırı dronlarının hedefinde kalmaya devam ediyor, bu da kullanımlarını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Açık okyanusta tehlikeli operasyonlar ve binlerce mil öteden tedarik

Üslerinden mahrum kalan ABD Donanması, açık sularda son derece riskli yöntemlere başvurmak zorunda kaldı:

45 metrelik mesafede yakıt ikmali: Yakıt ikmali ve yük aktarımı artık doğrudan açık okyanusta yapılıyor. Gemiler, birbirlerine sadece 45 metre mesafede yan yana seyrederek her 5-6 günde bir bu karmaşık ve tehlikeli operasyonları tekrarlamak zorunda;

2.200 ve 3.700 millik ikmal yolu: Tedarik zinciri binlerce mile uzandı. Ana yük akışı Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'ndan (yaklaşık 2.200 mil) sağlanıyor. Alternatif olarak, Malakka Boğazı üzerinden Singapur'a kadar olan 3.700 millik devasa mesafe değerlendiriliyor.

«Abraham Lincoln» krizi: Limansız 9 ay ve mürettebatın psikolojik çöküşü

Keskin lojistik kopukluklar, askeri teçhizata ve personelin sağlığına ağır darbe vuruyor:

Karaya çıkmadan 9 ay: ABD'nin «Abraham Lincoln» uçak gemisi, hiçbir limana girmeden denizde yaklaşık 9 ay geçirdi;

Yaşam ve psikolojik kriz: Gemilerdeki su kıtlığı, sıhhi tesisat sistemlerinin arızalanması ve gıda stoklarının tükenmesi nedeniyle denizcilerin morali ciddi şekilde bozuldu;

Sonsuz belirsizlik: The New York Times'ın vurguladığına göre, askeri görevin ne zaman biteceği belli değil ve aşırı uzayan seferler mürettebatı fiziksel ve zihinsel olarak tamamen tüketiyor.

Sizce ABD Donanması, bu ağır tedarik krizi ve psikolojik baskı altında Orta Doğu'daki hakimiyetini uzun süre koruyabilir mi, yoksa Washington strateji değiştirip güçlerini geri çekmek zorunda mı kalacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!