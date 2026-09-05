iPhone 18 Pro fiyatının beklenenden daha az artması bekleniyor

Dünya genelindeki mobil operatörler, yeni nesil iPhone akıllı telefonlarının fiyatlarına ilişkin ilk verileri açıklamaya başladı. Ixbt.com'a göre, yeni cihazların maliyetiyle ilgili ilk detaylar internete sızdı ve bunlar arasında yer alan amiral gemisi modellerinin beklenen fiyatları, analistlerin tahminlerini kısmen değiştirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Vodafone Egypt operatörünün veritabanında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin fiyatları listelendi. Özellikle Mısır pazarında iPhone 18 Pro 98.000 Mısır lirası, iPhone 18 Pro Max ise 105.000 lira olarak fiyatlandırıldı. Bu rakamlar, önceki nesil cihazların başlangıç fiyatlarından yaklaşık yüzde 10–11 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

ABD pazarındaki beklenen fiyatlar ve vergiler

Ancak uzmanlar, bu rakamların doğrudan diğer ülkelere, özellikle ABD pazarına uyarlanamayacağını belirtiyor. Mısır'daki fiyatlar yüksek miktarda yerel vergi ve ithalat harçlarını içeriyor. Buna rağmen, sızan bu veriler küresel fiyat politikası hakkında daha net bir fikir veriyor.

Tahminlere göre ABD'de iPhone 18 Pro modeli yaklaşık 1100 ABD dolarından, iPhone 18 Pro Max ise 1300 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Sonuç olarak, Apple'ın bazı analistlerin öngördüğü gibi fiyatı 150–200 dolar değil, sadece 100 dolar artırmakla yetinmesi bekleniyor.

Yeni iPhone Ultra modeli hakkında neler biliniyor

Fiyat değişimlerinin arka planında, şirketin ürün gamına daha pahalı olan yeni bir Ultra versiyonunun eklenmesi bekleniyor. Vodafone Egypt verilerine göre, bu premium cihazın fiyatı 155.750 Mısır lirasına ulaşabilir. Bu durum, standart amiral gemilerine kıyasla oldukça yüksek bir fiyat politikasına işaret ediyor.

Ayrıca, Vodafone Australia tarafından sağlanan ek veriler, iPhone Ultra modelinin depolama kapasitesine göre değerini de ortaya çıkardı. Buna göre, cihazın farklı modifikasyonlarının şu şekilde fiyatlandırılması bekleniyor:

256 GB depolama sürümü — 3699 Avustralya doları

512 GB depolama sürümü — 4199 Avustralya doları

1 TB depolama sürümü — 4699 Avustralya doları

Yerel yüzde 10'luk vergiler ve fiyat politikasının kendine has özellikleri göz önüne alındığında, ABD pazarında bu akıllı telefonun 2000 dolardan başlaması tahmin ediliyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, iPhone Ultra fiyatı Samsung Galaxy Z Fold Ultra seviyesinde olacak ve başlangıçta tartışılan 2500–3000 dolarlık fiyatlardan çok daha düşük olacağı anlaşıldı.