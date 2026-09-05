Google Pixel 11 Pro XL, pil ömrü konusunda selefini geride bıraktı

Google'ın en yeni amiral gemisi serisinde yer alan Pixel 11 Pro XL modeli, pil kapasitesindeki küçük bir azalmaya rağmen enerji verimliliği konusunda önemli bir başarıya imza attı. ixbt.com'un verilerine göre, yeni akıllı telefon önceki nesil temsilcisine kıyasla neredeyse üçte bir oranında daha uzun süre çalışıyor ve piyasadaki ana rakiplerine karşı ciddi bir rekabet sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, şirketin yakın zamanda tanıttığı Pixel 11 serisindeki bazı cihazların batarya kapasiteleri önceki modellere göre biraz daha düşük tutulmuştu. Ancak GSM Arena testleri, mühendislerin pil ömrünü korumakla kalmayıp aynı zamanda önemli ölçüde iyileştirmeyi başardıklarını gösterdi. Sonuç olarak, optimize edilmiş teknolojik çözümler beklenmedik derecede olumlu bir sonuç verdi.

Test sonuçları ve batarya kapasitesi

Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yıl piyasaya sürülen Pixel 10 Pro XL modeli benzer senaryolarda 12 saat 28 dakika aktif kalırken, yeni Pixel 11 Pro XL aynı koşullarda tam 16 saat 45 dakika dayanabildi. Bu gösterge, pil ömrünün yaklaşık üçte bir oranında arttığını kanıtlıyor.

Şaşırtıcı olan ise, yeni akıllı telefonun batarya kapasitesinin 5115 mAh olarak belirlenmiş olması; oysa geçen yılki eski versiyonda bu değer 5200 mAh idi. Yani, pil hacminin biraz daha küçük olmasına rağmen, enerji yönetimi sistemindeki optimizasyon sayesinde bu yüksek sonuca ulaşıldı.

Şarj hızı ve diğer özellikler

Pil ömrünün yanı sıra, şarj sürecinin de önemli ölçüde hızlandığı kaydedildi. Pixel 10 Pro XL yarım saatte yüzde 64 şarj olurken, yeni amiral gemisi seçilen moda bağlı olarak 30 dakikada yüzde 72-78 seviyesine ulaşabiliyor. Tam şarj süresi de kısaldı: Önceki 1 saat 22 dakika yerine artık sadece bir saat yeterli oluyor.

Uzmanlar cihazın diğer yönlerini de olumlu değerlendirdi. Özellikle yüksek kaliteli kasa malzemeleri, harika hoparlörler ve mükemmel kameralar bunlar arasında yer alıyor. Ekran parlaklığı geçen yılki seviyesinde kalsa da, kendi sınıfında lider konumunu koruyor.

Buna rağmen, yeni Tensor G6 işlemcisinin önceki nesiller gibi ana rakip amiral gemisi platformlarıyla tam anlamıyla rekabet edemediği belirtiliyor. Yine de genel sonuçlara bakıldığında, Google amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra modelinden bile daha uzun pil ömrü sunuyor.

Cihaz henüz iPhone 17 Pro Max'in değerlerine tam olarak ulaşamamış olsa da, aralarındaki fark geçen yılki kadar keskin değil. Bu durum, şirketin mobil ekosistemini iyileştirme yolunda ciddi adımlar attığını gösteriyor.