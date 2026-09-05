“Moskova ve Kiev’i bombalamayın”: ABD, Trump temsilcilerinin ziyareti sırasında ateşkes talep etti

·28·Dünya
“Moskova ve Kiev’i bombalamayın”: ABD, Trump temsilcilerinin ziyareti sırasında ateşkes talep etti

Washington, resmi olarak Kiev ve Moskova'ya acil bir çağrıda bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcilerinin iki ülkenin başkentlerinde bulunacağı hafta sonu boyunca şehirlere yönelik askeri saldırıların geçici olarak durdurulmasını kesin bir dille talep etti. The New York Times'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, müzakerelerin güvenliğini sağlamak ve barış diyaloğuna zemin hazırlamak amacıyla taraflardan birbirlerinin başkentlerini ve enerji tesislerini hedef almamalarını istedi.

Moskova'dan Kiev'e: Beyaz Saray temsilcilerinin tarihi misyonu

Trump'ın en güvenilir müzakerecileri, çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak için doğrudan sıcak noktalara ulaşıyor:

  • Putin ile Cumartesi görüşmesi: ABD Başkanı'nın özel elçisi Steve Witkoff ile damadı ve baş müzakerecisi Jared Kushner, 5 Eylül'de Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek;

  • Kiev'e ilk adım: Moskova'daki görüşmelerin ardından her iki elçi ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçecek ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile barış şartlarını ele alacak;

  • Geçici ateşkes şartı: ABD yetkililerinin talebine göre, Ukraynalı müzakereciler Rusya'dayken Moskova'ya ve enerji tesislerine yönelik İHA saldırılarını durdurmalı, Rus ordusu ise Kiev'e yönelik füze saldırılarından kaçınmalıdır.

Perde arkasındaki istihbarat ve Putin ile çok sayıda temas

Bu ziyaretin arkasında aylardır süren gizli diplomatik çabalar yatıyor:

  • Witkoff'un Putin ile görüşmeleri: Steve Witkoff, daha önce de birçok kez Moskova'da bulunmuş ve Rusya Devlet Başkanı ile şahsen altı kereden fazla görüşmüş deneyimli bir müzakereci olarak biliniyor;

  • CIA direktörünün gizli ziyareti: Bundan iki hafta önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe Moskova'ya sürpriz ve kısa bir ziyaret gerçekleştirmiş, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile kapalı kapılar ardında bir görüşme yapmıştı.

Müzakerelerin merkezindeki ana engel: Donbas'ın kaderi

Diplomatik çevreler, Washington'un taraflara yeni şartlar mı sunduğu yoksa mevcut anlaşmazlıkları yumuşatmaya mı çalıştığı konusunda ortak bir noktaya varamadı:

  • Bölgesel kontrol sorunu: Müzakere masasındaki en keskin ve çözülememiş temel konu, nihayetinde Donbas bölgesini kimin kontrol edeceği ile ilgili olmaya devam ediyor;

  • Sonuç odaklı baskı: Trump yönetimi bu ziyaretle tarafları, uzun süredir devam eden çatışmaları dondurmaya ve uzlaşmacı bir siyasi anlaşma imzalamaya zorlamaya çalışıyor.

Sizce taraflar, ABD'nin başkentleri bombalamama talebine uyacak mı? Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ile Kiev misyonu Donbas konusunda bir uzlaşma sağlayabilir mi, yoksa pozisyonlar sertliğini koruyacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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