Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti

Küresel akıllı telefon pazarında amiral gemisi cihazlar arasındaki rekabet yeni bir boyuta taşındı. Counterpoint Research analiz şirketinin yayınladığı son rapora göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde Samsung'un en gelişmiş amiral gemisi olan Galaxy S26 Ultra 5G, küresel pazar satış hacminde yüksek bir sonuç kaydederek ilk dörde girdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu başarı, Güney Koreli üretici için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Geçen yılın aynı döneminde önceki nesil amiral gemisi olan Galaxy S25 Ultra, küresel sıralamanın sadece alt kısımlarında yer alabilmişti. Bu yıl ise yeni cihaz sadece konumunu iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda şirketin premium segmentteki pazar payını da önemli ölçüde genişletti.

Küresel sıralama liderleri

Araştırma sonuçlarına göre, dünya genelinde en çok satan akıllı telefonlar listesinde liderliği geleneksel olarak Apple ürünleri elinde tuttu. İkinci çeyrek sonuçlarına göre:

iPhone 17 5G modeli yüzde 6'lık pay ile 1. sırayı aldı;

İkinci basamağı iPhone 17 Pro Max 5G kaptı;

Üçüncü sıra ise iPhone 17 Pro 5G cihazına nasip oldu.

Bu ilk üçlünün hemen ardından gelen Samsung Galaxy S26 Ultra 5G amiral gemisi, pazardaki en çok talep gören Android cihazı oldu. Bu durum, tüketiciler arasında yüksek performanslı ve gelişmiş kameralara sahip premium cihazlara olan ilginin yüksek kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Kitle segmentindeki başarılar

Samsung'un stratejisi sadece pahalı amiral gemileriyle sınırlı kalmadı. Şirket, kitle ve uygun fiyatlı segmentlerdeki konumunu da başarıyla korudu. Özellikle Galaxy A07 4G 5. sırada yer alırken, Galaxy A17 5G modeli 6. basamağa yerleşti. Ayrıca, Galaxy A17 4G versiyonu listenin 8. sırasında yer aldı.

Pazar analistleri, amiral gemisi serisinin ana temsilcisi olan Galaxy S26 5G'nin listenin 9. sırasında yer aldığını belirtiyor. Bu durum, Koreli üreticinin farklı fiyat kategorilerinde dengeyi koruyabildiğini ve tüketicilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşıladığını gösteriyor.

Genel olarak, 2026 yılının ikinci çeyrek sonuçları, Samsung'un seçtiği iş stratejisinin doğruluğunu kanıtladı. Şirket sadece genel pazar payını korumakla kalmadı, aynı zamanda yoğun rekabet koşullarında premium sınıftaki konumunu da güçlendirmeyi başardı.