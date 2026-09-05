NASA Ay görevi için süper ağır SLS roketini monte etmeye başladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kennedy Uzay Merkezi'ndeki montaj binasında, bir sonraki Ay programı için tasarlanan SLS süper ağır roketinin iki katı yakıtlı güçlendiricisinin kurulum çalışmalarına hızla devam ediyor. Ixbt.com'un haberine göre, bu büyük teknolojik süreç, insanlığın Dünya'nın uydusuna dönüş yolundaki önemli adımlardan biri olup gelecekteki uzay uçuşlarının başarısını güvence altına alıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların belirttiğine göre, monte edilen her bir güçlendiricinin yüksekliği yaklaşık 17 katlı bir binaya eşittir. Her birinin ağırlığı yaklaşık 726 ton olup, uçuş sırasında 1633 tona kadar devasa bir itiş gücü oluşturma kapasitesine sahiptir. Bu devasa unsurların segmentleri, bu yılın yaz mevsiminde Utah eyaletinden özel olarak getirilmişti.

Roket yapısının önemi

Uzay araştırmalarında bu güçlendiriciler belirleyici bir rol oynamaktadır. Özellikle roket uzaya yükselirken ilk saniyelerde, SLS'nin toplam itiş gücünün yüzde 75'inden fazlasını sağlarlar. Tüm teknik aşamalar tamamlandığında, bu güçlü üniteler taşıyıcı roketin diğer kısımlarıyla birleştirilecektir.

Hazır olan devasa sistem, NASA tarafından yürütülen bir sonraki Ay programı kapsamında Orion uzay aracını uzaya taşıyacaktır. Özellikle belirtmek gerekir ki, bu geniş kapsamlı Artemis programının planında son zamanlarda önemli değişiklikler yapılmış olup, program aşamalı olarak hayata geçirilmektedir.

Artemis programındaki değişiklikler

Yeni planlara göre, Artemis III görevi artık Dünya yörüngesinde gerçekleştirilecek bir test uçuşuna dönüştürüldü. NASA uzmanları bu aşamada, Orion aracının kenetlenme süreçlerini ve yaşam destek sistemlerini, ticari olarak yönetilen iniş araçlarıyla birlikte test etmeyi planlıyor.

Bu testler sırasında elde edilen pratik veriler, gelecekte daha karmaşık görevlerin yerine getirilmesi için sağlam bir temel oluşturacaktır. Özellikle toplanan deneyim, Artemis IV görevine hazırlık sürecinde temel bir faktör olacaktır.

Planlanan tarihlere göre, Artemis IV kapsamında astronotların Ay yüzeyine ayak basması 2028 yılı için hedeflenmektedir. Şu anda yürütülen mühendislik çalışmaları ve teknik testler, insanlığın uzayı keşfetme konusundaki yeni dönemini başarıyla başlatmayı amaçlamaktadır.