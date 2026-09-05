Görülmemiş trajedi: Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yaz aylarında yaşanan görülmemiş aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bine ulaştı. Konuyla ilgili resmi açıklama, Fransa Sağlık Bakanı Stéphanie Rist tarafından France 2 televizyonunda yapıldı. Batı Avrupa'da meteorolojik kayıtların tutulduğu tarihteki en sıcak ayların yaşanmasına rağmen, Bakanlık sağlık sisteminin bu zorlu sınavı genel olarak başarıyla atlattığını vurguladı.

7 bin kurban ve bakanın açıklaması: Aşırı sıcak dalgası

Fransa hükümeti, aşırı sıcakların yol açtığı ağır sonuçlara ilişkin resmi istatistikleri açıkladı:

Aşırı ölüm oranı: Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, Temmuz ayı sonu verilerine göre sıcak hava dalgası nedeniyle kaydedilen aşırı ölüm sayısının 7 bin kişiye ulaştığını belirtti;

«Sistem dayanıklılık gösterdi»: Kurbanların korkutucu sayısına rağmen Sağlık Bakanlığı, hastanelerin ve sağlık personelinin aşırı koşullar altında büyük baskı altında kalmasına karşın sistemin sınavdan başarıyla geçtiğini bildirdi;

Risk altındaki kesim: Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun yaşlı vatandaşlar, kalp-damar ve kronik hastalığı olanlar ile yalnız yaşayan bireyler olduğu kaydediliyor.

Meteoroloji tarihindeki en sıcak aylar: İnanılmaz rakamlar

Uzmanlar bu yazı bölge tarihindeki en yıkıcı sıcaklık dönemi olarak değerlendiriyor:

Normallerin 3-5 derece üzerinde: Temmuz ayında Batı Avrupa'nın birçok ülkesinde hava sıcaklığı, uzun yıllara dayanan ortalamaların bir anda 3-5 derece üzerine çıktı;

Tarihi rekor ve 21,62 derece: Haziran ve Temmuz ayları, meteorolojik gözlem tarihindeki en sıcak aylar oldu. Bölgede kaydedilen ortalama günlük sıcaklık 21,62 derece olarak gerçekleşerek, 1991-2020 yılları arasındaki ortalamanın 2,79 derece üzerine çıktı ;

İklim krizinin net kanıtı: Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle Avrupa şehirlerinde bu tür aşırı sıcak hava dalgalarının artık daha sık tekrarlanan ve daha uzun süren doğal afetlere dönüştüğü konusunda uyarıyor.

Sizce Avrupa şehirleri ve altyapısı, giderek artan bu küresel ısınma ve aşırı sıcaklara hazır mı, yoksa şehir planlaması ve sağlık sistemi kökten gözden geçirilmeli mi? Kendi bölgemizde yaz sıcakları riskine karşı ne tür etkili önlemler alınması gerektiğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!