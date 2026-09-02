Hindistan'da gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyor

·3·Dünya
Hindistan'da gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyor

Hindistan'ın Ahmedabad şehrindeki sıra dışı bir restoran, alışılmadık atmosferiyle birçok kişinin dikkatini çekiyor. Burada misafirler yemek yerken çevrelerindeki eski mezarları görebiliyorlar.

Lal Darvaza bölgesinde bulunan Lucky Restaurant, yani New Lucky Restaurant adıyla da bilinen mekanda masalar mezarların etrafına yerleştirilmiş. Mezarlar küçük metal çitlerle çevrilmiş durumda.

Restoran yönetimi, mezarları her gün temizliyor ve merhumlara saygı göstergesi olarak çiçeklerle süslüyor.

Mezarlar taşınmadı

Restoranın tarihi 1950'li yıllara dayanıyor. O dönemde mezarlığın yanına küçük bir çay ocağı kurulmuş. Daha sonra iş büyüyerek buraya bir restoran inşa edilmiş.

Ancak bölgedeki mezarlar başka bir yere taşınmamış. Oldukları yerde bırakılmış ve masalar mezarların etrafına yerleştirilmiş.

Sıra dışı manzarasına rağmen restoran onlarca yıldır faaliyet gösteriyor. İlginç bir şekilde, işletmenin resmi bir web sitesi veya sosyal medya hesabı bulunmuyor. Daha çok müşteri tavsiyeleri ve yerel itibarı sayesinde tanınıyor.

Restoranda çeşitli yemekler sunuluyor. Buna rağmen, çay ve çörek en çok sipariş edilen ürünler arasında yer alıyor.

Mekan, yerel halk arasında «şans getiren yer» olarak da meşhur. Bazı müşteriler önemli etkinlikler, iş kararları veya sınavlar öncesinde buraya gelerek şans diliyorlar.

Restoranın bir diğer özelliği ise ünlü Hint ressam M.F. Husain ile olan bağı. Bilgilere göre, ressam bu mekanı düzenli olarak ziyaret ediyordu.

Onun tablolarından biri hala restoranda korunmakta ve sergilenmektedir.

Böylece, onlarca yıllık geçmişe sahip Lucky Restaurant sadece bir yemek yeri değil, aynı zamanda Ahmedabad'ın kendine has yerel kültürünün bir parçası haline gelmiş. Sıra dışı atmosferi, tarihi ve özgün gelenekleriyle turistlerin ve yerel halkın ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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