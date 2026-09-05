Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu

·4·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu

Gelecek yıl tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S27 amiral gemisi serisindeki en gelişmiş akıllı telefonlar, önceki nesil cihazlardaki hızlı şarj teknolojisini koruyacak. IXBT.com'un haberine göre, Çinli 3C sertifikasyon kurumunun veri tabanında yeni nesil cihazlara ait ilk teknik detaylar ortaya çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Düzenleyici veri tabanında SM-S9570 ve SM-S9580 numaralarıyla kayıtlı cihazların, GSMA IMEI verilerine göre sırasıyla Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerine ait olduğu belirlendi. Bu kaynağa dayanarak, her iki gelişmiş versiyonun da 60 W hızlı şarj gücünü desteklediği söylenebilir. Ancak geleneksel olarak, şirketin bu cihazların kutu içeriğine şebeke adaptörü dahil etmemesi bekleniyor.

Yeni Pro versiyon ve serideki farklar

Söz konusu sertifikasyon verilerinin yayınlanması, Samsung amiral gemisi serisinde ilk kez değişiklikler olacağını gösteriyor. Özellikle Galaxy S27 Pro modeli, Galaxy S tarihindeki ilk "Pro" indeksine sahip akıllı telefon olarak tarihe geçebilir. Bununla birlikte, 60 W yüksek gücün sadece bu iki en pahalı ve gelişmiş modele nasip olacağı öğrenildi.

Daha önce aynı 3C sertifikasyonundan Galaxy S27 ve Galaxy S27 Plus modelleri de geçmişti. Buna göre, temel Galaxy S27 modelinin 45 W, Galaxy S27 Plus'ın ise 27 W şarj gücü ile donatılacağı belirtilmişti. Böylece yeni seri cihazların şarj imkanlarının farklı şekilde dağıtıldığı netleşmiş oldu.

Erken sertifikasyon

Uzmanların dikkat çektiği nokta, dört Galaxy S27 akıllı telefonunun da Çinli düzenleyicinin veri tabanında çok erken ortaya çıkmasıdır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki Galaxy S26 serisindeki cihazlar ancak 2026 yılının Ocak ayında sertifikasyon sürecinden geçmişti. Henüz Samsung şirketi resmi tanıtım tarihini açıklamamış olsa da, belgelerin bu kadar erken resmileştirilmesi, yeni amiral gemilerinin tanıtımının planlanandan daha erken gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

SamsungGalaxy S27Akıllı TelefonTeknolojiŞarj
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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