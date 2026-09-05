Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi

Antarktika'da bulunan antik bir meteoritin, Güneş sisteminin en erken evrelerinde mevcut olan güçlü bir manyetik alanın izlerini koruduğu tespit edildi. ixbt.com'a göre bu keşif, manyetizmanın Güneş ve gezegenlerin oluşumunda daha önce düşünülenden çok daha önemli bir rol oynamış olabileceğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu olan, 2008 yılında Antarktika'da bulunan DOM 08006 meteoritidir. En eski ve en az değişime uğramış meteoritlerden biri olup, içeriğindeki maddelerin bir kısmı Güneş sisteminin oluştuğu dönemdeki haliyle korunmuştur.

Antik parçacıkların gizemi

Araştırmacılar, bünyesinde demir gibi manyetik mineraller barındıran kalsiyum-alüminyum inklüzyonlarına odaklandılar. Bunlar, Güneş sisteminin ilk 200 bin yılında oluşmuş olup sistemdeki en eski katı materyallerden biri olarak kabul edilir. Aslında bu mikroskobik parçacıklar, özellikle Güneş'in doğuşu sırasındaki koşulları kayıt altına almıştır.

Purdue Üniversitesi'nden bilim insanı Kaue Borlina liderliğindeki ekip, bu tür birkaç inklüzyonu inceledi. Kalıntılar temelinde yapılan analizler, maddenin Dünya'nın mevcut manyetik alanından yaklaşık 12 kat daha güçlü bir manyetik alanın etkisinde kaldığını ortaya koydu.

Manyetizma ve yerçekimi

4,6 milyar yıl önce Güneş sistemi, yerçekimi etkisiyle yavaşça sıkışan devasa bir gaz ve toz bulutundan oluşuyordu. Zamanla bu yapı, yassı bir protoplanet diskine dönüştü. Merkezinde Güneş oluşurken, geri kalan materyalden ise daha sonra gezegenler meydana geldi.

Yerçekimi geleneksel olarak bu sürecin ana faktörü kabul edilmiştir. Ancak yeni araştırma, plazmadaki yüklü parçacıkların hareketi sonucu oluşan manyetik alanın da önemli bir rol oynamış olabileceğini gösteriyor.

Gelecekteki bilimsel modeller

Söz konusu manyetik alan, ilk bulutun yassılaşmasına yardımcı olmuş ve protoplanet diski içindeki maddenin hareketini etkileyerek onu oluşmakta olan Güneş'e doğru yönlendirmiş olabilir. Daha önce bir bilim insanı grubu, meteoritlerde Güneş sistemi oluşmaya başladıktan yaklaşık 2 milyon yıl sonra mevcut olan manyetik alan izlerini bulmuştu.

Ancak o zamana kadar Güneş çoktan oluşmuştu. DOM 08006 meteoriti ise gezegen sistemimizin varlığının ilk yüz bin yıllarına daha derin bir bakış atma imkanı sunuyor. Elde edilen veriler, Güneş ve gezegenlerin doğumunu açıklamak için sadece yerçekiminin yeterli olmayabileceğini gösteriyor.