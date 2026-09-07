Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü

Dünya atmosferine yaklaşık bir metre çapında küçük bir asteroid çarptı. RBK tarafından aktarılan bilgilere göre, bu olay Endonezya'nın Bali adası yakınlarındaki Hint Okyanusu üzerinde kaydedildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rusya Coğrafya Derneği Krasnodar Şubesi Astronomi ve Kozmonotik Merkezi Başkanı Aleksandr İvanov'un ilk hesaplamalarına dayanan habere göre, gök cisminin Dünya atmosferine girişi Taşkent saatiyle 21:08 civarında gerçekleşti. Hesaplamalara göre, düşüş alanı Bali'nin yaklaşık 600 kilometre güneyindeki su kütlesine denk geldi.

Küçük gök cisimleri neden tehlikeli değil

Uzman, bu boyuttaki asteroidlerin yoğun katmanlardan geçerken genellikle tamamen parçalandığını belirtiyor. Atmosfer basıncı ve sürtünme etkisiyle yanarak tükeniyorlar ve Dünya yüzeyine sadece küçük meteorit parçaları ulaşabiliyor.

Bilim insanı, bu tür olayların nüfus için herhangi bir tehlike oluşturmadığını özellikle vurguladı. Bunun temel nedeni, sadece nesnenin küçük boyutları değil, aynı zamanda düşüş alanının yoğun nüfuslu kara parçalarından çok uzak olmasıdır.

Uzay güvenliği ve boyutların önemi

Uzmanlara göre, ciddi sonuçlar doğurabilecek bir etki için gök cisminin çapının en az 5-10 metre veya daha büyük olması gerekiyor. Yine de nihai etki sadece boyuta bağlı değildir.

Felaket olasılığı, cismin kimyasal yapısına, atmosfer giriş hızına ve açısına doğrudan bağlıdır. Daha küçük cisimler ise genellikle Dünya yüzeyine ulaşmadan kolayca parçalanmaktadır.

Hatırlatmak gerekirse, benzer bir olay daha önce de gözlemlenmişti. Özellikle 2025 yılı Ekim ayında Endonezya bölgesinde, daha doğrusu Java Denizi üzerinde büyük bir meteor kaydedilmişti; hareketi parlak bir ışık ve yüksek bir sesle gerçekleşmiş ancak yerel halk için bir tehlike oluşturmamıştı.