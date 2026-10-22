Özbekistan'da Telegram üzerinden sesli arama yaparken sorunlar yaşanıyor

·65·Teknoloji
Özbekistan'da Telegram üzerinden sesli arama yaparken sorunlar yaşanıyor

Özbekistan'da Kullanıcılar sosyal medyada Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden sesli arama yaparken zorluklar yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcılar, aramaların bağlanmadığını veya görüşme sırasında bağlantının sık sık koptuğunu belirtiyor. Bazı kullanıcılar, VPN hizmetini açtıktan sonra aramaların tekrar çalışmaya başladığını ifade ediyor.

Bu durum internet kullanıcıları arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Özellikle sosyal medyada, yaşanan sorunların mobil operatörlerin ücretli telefon aramalarının kullanımını teşvik etmeye yönelik olabileceği yönünde görüşler dile getiriliyor.

Ancak şu an için Telegram üzerinden yapılan aramaların kasıtlı olarak kısıtlandığına veya bu durumun mobil operatörlerin çıkarlarıyla bağlantılı olduğuna dair resmi bir kanıt bulunmuyor. Sorunun kesin nedeni de açık kaynaklarda tam olarak açıklanmış değil.

Bununla birlikte, ülkede mobil iletişim tarifelerinin artmasıyla ilgili de şikayetler dile getiriliyor. Bu durum karşısında Rekabet Komitesi, tarife artışlarının gerekçeli olup olmadığını araştırıyor.

Şu an için Telegram aramalarındaki kesintiler ile mobil iletişim fiyatlarındaki artış arasında doğrudan bir bağlantı olduğu doğrulanmadı. Sorunun nedenlerini belirlemek için ilgili kurumların resmi açıklamaları büyük önem taşıyor.

TelegramRekabet KomitesiMobil İletişimİnternetÖzbekistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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