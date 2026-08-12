Yapay Zekâ Destekli Sesli Giyilebilir Cihazlar Pazarı Büyüyor

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerine dayanan kayıt cihazları hızla gelişerek kullanıcılara toplantıları kaydetme ve bunlardan kısa özetler çıkarma imkânı sunan kredi kartı biçimli cihazlar, kolyeler ve hatta kulaklıklar ortaya çıkardı. TechCrunch’ın Equity podcast’inde ele alındığı gibi, akıllı yüzükler gibi yeni giyilebilir cihaz dalgası, insanların düşüncelerini ve fikirlerini ses aracılığıyla kaydetmesine odaklanıyor. Bu konuda TechCrunch.com haber veriyor.

ixbt.com ve TechCrunch’a göre, bu tür girişimlerden birini hayata geçiren Sandbar startup’ı, gizlilik odaklı sesli yüzük Stream projesini geliştiriyor. Şirket bugüne kadar toplam 36 milyon dolar yatırım toplamayı başardı. Bunun 23 milyon doları, Adjacent ve Kindred Ventures liderliğindeki Seri A finansman turunda toplandı.

Sesli cihazların yeni nesli

Podcast sırasında Sandbar’ın kurucusu ve CEO’su Mina Fahmi, önceki sesli donanım ürünlerinin pazarda kendine yer bulmakta neden zorlandığını anlattı. Ona göre gelecek ses teknolojilerine ait ve giyilebilir cihazları başarılı kılmak için insanı sürecin merkezinde ve tam kontrol sahibi tutmak büyük önem taşıyor.

Günümüzde farklı biçimlerde yapay zekâ asistanları pazara çıkarken Stream yüzüğü, kullanıcının düşüncelerini hiçbir ek çaba harcamadan yalnızca sesiyle kaydetmesini sağlıyor. Bunun da günlük iş akışını önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Yatırımcıların ilgisi ve beklentiler

Startup’ın başarısı, girişim sermayesi yatırımcılarının yapay zekâ ile giyilebilir cihazların birleşimine büyük umut bağladığını gösteriyor. Artan finansman, ürünü geliştirme ve geniş pazara sunma olanaklarını daha da artırıyor.

Uzmanlara göre gelecekte sesli kontrole dayalı yapay zekâ cihazları günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelebilir. Stream yüzüğü gibi ürünler bu alanda önemli bir adım niteliği taşıyor.