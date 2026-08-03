Starlink, Malezya'da Doğrudan Akıllı Telefonlarla İletişimi Test Ediyor

·48·Teknoloji
Starlink, Malezya'da Doğrudan Akıllı Telefonlarla İletişimi Test Ediyor

Malezya hükümeti ve Starlink, standart akıllı telefonları özel terminaller olmadan doğrudan uyduya bağlayan Direct-to-Device teknolojisini test etmeye hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, bu proje ülkenin uzak bölgelerinde mobil iletişim kapsamını önemli ölçüde genişletmeyi amaçlayan önemli bir adım olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ülke İletişim Bakanı Fahmi Fadzil'in belirttiğine göre, şu anda hükümet ve Starlink temsilcileri arasında yerel testlerin organize edilmesi konusunda müzakereler yürütülüyor. Teknoloji, geleneksel baz istasyonları kurmanın zor veya ekonomik açıdan verimsiz olduğu bölgelerde iletişimi iyileştirmeye olanak tanıyacak.

Teknolojinin temel özellikleri

Geleneksel Starlink internetinden farklı olarak Direct-to-Device sistemi özel kullanıcı antenleri gerektirmez. 4G LTE standardını destekleyen normal mobil cihazlarla doğrudan çalışabilir. Bu da kullanıcılara ek ekipman olmadan bağlanma imkanı sunar.

Test sürecinde uydu iletişiminin uzak köylerde, otoyollarda ve kıyı bölgelerinde mevcut hücresel ağları nasıl tamamlayabileceği incelenecek. Teknoloji, operatörlerin yeni altyapı tesisleri inşa etmeden kapsama alanını hızla genişletmesinin yolunu açıyor.

Aşamalı olarak uygulama

Projenin ilk aşamasında kullanıcılar metin mesajları alışverişinde bulunma ve acil durum iletişim işlevlerini kullanma imkanına sahip olacaklar. Sesli aramalar ve geniş bant veri aktarım özellikleri ise teknolojinin daha da geliştirilmesine bağlı olarak aşamalı olarak sunulacak.

Malezya'nın yerel mobil operatörlerinin de bu hizmetin ticari aşamasına katılması bekleniyor. Uzmanlar, uydu iletişiminin mevcut karasal ağların yerini almak için değil, onların yeteneklerini daha da güçlendirmek ve tamamlamak için hizmet edeceğini vurguluyor.

Hatırlatmak gerekirse Malezya, 2023 yılında uzak ve izole bölgelerde internet hızını artırmak amacıyla Starlink'in sabit uydu internetini resmi olarak onaylamıştı. Mevcut yeni girişim ise ülkedeki uzay teknolojilerinin kullanımında sabit bağlantıdan mobil iletişim segmentine geçişin bir sonraki aşaması olacak.

StarlinkMalezyaTeknolojiMobil İletişimİnternet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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