OpenAI, ChatGPT masaüstü uygulamasına yeni ses modunu getirdi

Yapay zeka dünyasının lideri OpenAI, ChatGPT masaüstü uygulaması için önemli bir güncelleme sundu. Artık kullanıcılar bilgisayar üzerinden sadece metin tabanlı iletişim kurmakla kalmıyor, aynı zamanda sesli komutlar yardımıyla karmaşık görevleri yerine getirebiliyor ve AI ajanlarını yönetebiliyor. Bu adım, yapay zekanın günlük iş akışına daha derin bir entegrasyonunu temsil ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni özellik, bu ayın başında tanıtılan GPT-Live model ailesine dayanıyor. OpenAI temsilcileri, bu ses modunun ChatGPT Work ve Codex platformlarıyla tam uyumlu olduğunu belirtiyor. Sistem sadece konuşmakla sınırlı kalmayıp, web sitelerinde bilgi arama ve çeşitli uygulamaları bağımsız olarak başlatma yeteneğine sahip.

macOS kullanıcıları için özel bir kolaylık sağlandı: Appshots özelliği sayesinde ChatGPT, ekran üzerindeki bilgileri ve görsellerin alternatif metinlerini (alt-text) görebiliyor. Bu, kullanıcının ekranda neler olup bittiğini açıklamasını istemesine veya açık olan bir belgeye dayanarak görev gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Karmaşık görevleri sesle yönetme

Akıllı telefonlar için çıkarılan önceki sesli sürümlerden farklı olarak, masaüstü uygulaması çok daha geniş imkanlara sahip. Mobil sürüm ağırlıklı olarak iletişime odaklanırken, bilgisayar uygulaması çok aşamalı komutları anlıyor ve uyguluyor. Örneğin, kullanıcı birkaç eylem gerektiren karmaşık bir görevi dikte edebilir ve ChatGPT ek bilgi gerektiğinde açıklayıcı sorular sorabilir.

Şirket tarafından gösterilen demo videoda bir yazılımcı, ChatGPT aracılığıyla yeni bir iş akışı (thread) oluşturulmasını, "pull request" gönderilmesini ve programdaki hatanın temel nedeninin belirlenmesini istedi. Tüm bu işlemlerin tek bir sesli komutla başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, kullanıcıların iş verimliliğini önemli ölçüde artıracağının bir göstergesidir.

ixbt.com'un verilerine göre, bu güncelleme bugünden itibaren dünya genelinde dağıtılmaya başlandı. Ayrıca kullanıcılar, iOS uygulaması üzerinden uzaktan erişim yardımıyla Codex sistemindeki sesli özellikleri kullanabilecekler. Bu, yazılımcılar için hareket halindeyken kod yazma veya analiz etme imkanını genişletiyor.

Şu anda yapay zeka pazarında rekabet de kızışıyor. Anthropic şirketi de kendi Claude botu için ses modunu güncelledi. Claude artık Opus, Sonnet ve Haiku modelleri yardımıyla Gmail, Calendar, Slack, Notion ve Canva gibi popüler servislerle entegre bir şekilde çalışabiliyor. OpenAI ve Anthropic arasındaki bu yarış, kullanıcılar için daha akıllı ve kullanışlı dijital asistanların ortaya çıkmasına hizmet ediyor.