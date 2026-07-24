Anthropic, Claude ses modunu güncelledi: Artık çok daha akıllı

Yapay zeka pazarının önde gelen oyuncularından biri olan Anthropic, Claude sohbet robotundaki sesli iletişim sistemini kökten yeniledi. Bu güncelleme, OpenAI'ın ChatGPT için sunduğu sesli özelliklere güçlü bir yanıt niteliğinde olup, kullanıcıların sesli komutlarla çok daha karmaşık görevleri yerine getirmesine olanak tanıyor. Artık Claude sadece hızlı yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda derinlemesine analitik sohbetler kurma yeteneğine de sahip oldu. Bu gelişmeyi Techcrunch.com aktarıyor.

Daha önce Claude ses modu yalnızca en basit Haiku modeli üzerinde çalışırken, artık kullanıcılar Opus, Sonnet ve Haiku modellerinden birini seçme imkanına sahip. Şirketin açıklamasına göre sistem, kullanıcının metin tabanlı sohbette en son kullandığı modelin en hızlı sürümünü otomatik olarak seçiyor. Bu durum, sesli iletişimin kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Harici uygulamalarla entegrasyon

Yeni sürümün en önemli avantajlarından biri, diğer platformlarla çalışabilme yeteneğidir. Claude artık Gmail, Google Calendar, Slack, Canva ve Notion gibi popüler servislerle entegre durumda. Bu, kullanıcıların sesli komutlarla toplantı saatini değiştirmesine, e-posta taslakları oluşturmasına veya Notion'da yeni bir belge yaratmasına olanak tanıyor.

Bu işlevselliğin Claude'u ana rakibi OpenAI'dan ayırdığını belirtmek gerekir. ChatGPT sesli iletişim tarzını geliştirmiş olsa da, henüz çeşitli harici araçlar yardımıyla işleri tamamlama yeteneğine sahip değil. Anthropic ise temel odağını verimlilik ve pratik sonuçlar üzerine kuruyor.

Yeni ses modu, kullanıcılara şu alanlarda yardımcı olabilir:

Uzun süreli karmaşık sohbetleri analiz etmek;

İletişim tarzı hakkında tavsiyeler ve geri bildirimler vermek;

Müşteriler için sunum (pitch) süreçlerini pratik etmek;

Pazar araştırması yapmak ve yeni ürün fikirleri üzerine beyin fırtınası yapmak.

Ayrıca Claude ses modu çok dilli destek sistemine kavuştu. Şu anda kullanıcılar İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerinde iletişim kurabiliyor. Ancak, kullanıcının sohbete başlamadan önce dili manuel olarak ayarlaması gerekiyor.

Yeni özellikler şu anda beta sürümünde tüm kullanıcılar için açık. Ücretsiz kullanıcıların yalnızca Haiku modeliyle sınırlı olduğunu ve yalnızca bir harici uygulamayı bağlayabileceklerini unutmamak gerekir. Ücretli abonelik sahipleri ise tüm özelliklerden tam olarak yararlanabilirler.