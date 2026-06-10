1 TB internet veya «Sosyal paket»: «Pochta Rossii» mobil operatör oldu

·0·Teknoloji
1 TB internet veya «Sosyal paket»: «Pochta Rossii» mobil operatör oldu

«Pochta Rossii» mobil iletişim hizmetleri sunmak üzere pilot bir proje başlattığını duyurdu. «Pochta Rossii Mobayl» markası altındaki yeni sanal operatör, başlangıçta üç bölgede faaliyetlerine başladı: Tver ve Kaliningrad bölgeleri ile Saha Cumhuriyeti (Yakutistan). Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu bölgelerdeki 1330 posta şubesinde yeni operatörün hizmetlerine bağlanma imkanı sağlandı. Müşterilere şimdilik iki tarife planı sunuluyor. İlk tarife, interneti aktif kullananlar için tasarlanmış olup 1 TB trafik ve 500 dakika konuşma süresini içeriyor. Bu paketin aylık ücreti 300 rubledir.

İkinci tarife olan «Sosyal paket», emekliler için özel olarak geliştirilmiş olup bağlantı için ilgili belge gerekmektedir. Bu paket 200 dakika, 200 SMS, 3 GB internet ve spam ile dolandırıcılardan koruyan «Sanal asistan» hizmetini sunmaktadır. Fiyat, bölgeye bağlı olarak aylık 100 ile 150 ruble arasında değişmektedir.

Proje, «akıllı sanal operatör» (Smart MVNO) modeli temelinde hayata geçirilmiştir. Bu modelde «Pochta Rossii» kendi markası altında hizmet vermekte, ancak teknik altyapı ve ağ platformu olarak «Bilayn» kaynaklarını kullanmaktadır.

Pochta RossiiMobil İletişimSmart MVNOİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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