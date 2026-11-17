Bugün, 17 Kasım'da Özbekistan milli takımı, uluslararası hazırlık maçında Suudi Arabistanile karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak karşılaşmanın taraftarlar için önemli bir sınav olması bekleniyor. Maçı televizyondan canlı izleme imkanı da bulunuyor.

Özbekistan — Suudi Arabistan karşılaşması saat kaçta?

İki milli takım arasındaki mücadele 17 Kasım günü Taşkent saatiyle 20:30'da başlayacak.

Özbekistan'daki futbolseverler karşılaşmayı Futbol TV kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirler.

FIFA sıralamasında kim daha üstte?

Bu maçtaki rakipler, uluslararası sıralamada da birbirine yakın pozisyonlarda yer alıyor.

Özbekistan — FIFA sıralamasında 61. sırada;

Suudi Arabistan — 54. sırada.

Yani Suudiler sıralamada yedi basamak yukarıda. Ancak sahadaki sonucu sadece sıralama belirlemez. Özbekistan milli takımı için bu maç, yeteneklerini göstermek ve yaklaşan turnuvalar öncesinde hazırlıklarını test etmek için bir fırsattır.

Artık tüm gözler Doha'ya çevrildi. Özbekistan milli takımı, Suudi Arabistan karşısında nasıl bir sonuç alacak?