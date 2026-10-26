iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları güncellendi

·160·Teknoloji
iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları güncellendi

26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları açıklandı. Fiyatlar depolama kapasitesine, kasa rengine ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir. Cihazların bazı versiyonları arasındaki fiyat farkı da oldukça belirgindir. Listede sadece E-SIM ile çalışan versiyonlar ile fiziksel SIM ve E-SIM desteği sunan modeller ayrı ayrı belirtilmiştir.

iPhone Duo fiyatları

• 256 GB depolama kapasiteli versiyon: 3549 dolar

• 512 GB depolama kapasiteli versiyon: 4599 dolar

iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

E-SIM + E-SIM versiyonları

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Burgundy: 1559 dolar

• Black: 1559 dolar

• Glacier: 1559 dolar

• Silver: 1549 dolar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 dolar

• 1 TB: 2899 dolar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Burgundy: 1779 dolar

• Black: 1729 dolar

• Glacier: 1739 dolar

• Silver: 1739 dolar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Burgundy: 2099 dolar

• Black: 1999 dolar

• Glacier: 1999 dolar

• Silver: 2019 dolar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dolar

SIM + E-SIM versiyonları

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Burgundy: 1579 dolar

• Black: 1579 dolar

• Glacier: 1579 dolar

• Silver: 1549 dolar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1859 dolar

• 1 TB: 2789 dolar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Burgundy: 1779 dolar

• Black: 1739 dolar

• Glacier: 1749 dolar

• Silver: 1759 dolar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Burgundy: 2069 dolar

• Black: 2059 dolar

• Glacier: 2059 dolar

• Silver: 2089 dolar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Burgundy: 2699 dolar

• Black: 2669 dolar

• Glacier: 2999 dolar

• Silver: 2999 dolar

Fiyatlar 26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Günlük olarak değişiklik gösterebilir.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAkıllı TelefonFiyat Listesi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

iPhone Duo ve iPhone 18 Pro modelleri: güncel fiyatlariPhone Duo ve iPhone 18 Pro modelleri: güncel fiyatlarDün 11:26iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendiiPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi19 Ekim 14:06Katlanabilir iPhone Duo ekranlarında arızalar gözlemlendiği bildiriliyorKatlanabilir iPhone Duo ekranlarında arızalar gözlemlendiği bildiriliyorDün 18:31iPhone Duo, Malika pazarında yüksek fiyatlarla satışa sunulduiPhone Duo, Malika pazarında yüksek fiyatlarla satışa sunuldu23 Ekim 21:11iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli olduiPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu23 Ekim 14:0120 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları20 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları20 Ekim 15:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
Kısa bir hava uçuşu: Tesla'nın yeni Roadster'ı kitle pazarını kurtarabilir mi?
Kısa bir hava uçuşu: Tesla'nın yeni Roadster'ı kitle pazarını kurtarabilir mi?
4 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
4 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları