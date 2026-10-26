iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları güncellendi
26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları açıklandı. Fiyatlar depolama kapasitesine, kasa rengine ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir. Cihazların bazı versiyonları arasındaki fiyat farkı da oldukça belirgindir. Listede sadece E-SIM ile çalışan versiyonlar ile fiziksel SIM ve E-SIM desteği sunan modeller ayrı ayrı belirtilmiştir.
iPhone Duo fiyatları
• 256 GB depolama kapasiteli versiyon: 3549 dolar
• 512 GB depolama kapasiteli versiyon: 4599 dolar
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
E-SIM + E-SIM versiyonları
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: 1559 dolar
• Black: 1559 dolar
• Glacier: 1559 dolar
• Silver: 1549 dolar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 dolar
• 1 TB: 2899 dolar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: 1779 dolar
• Black: 1729 dolar
• Glacier: 1739 dolar
• Silver: 1739 dolar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: 2099 dolar
• Black: 1999 dolar
• Glacier: 1999 dolar
• Silver: 2019 dolar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dolar
SIM + E-SIM versiyonları
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: 1579 dolar
• Black: 1579 dolar
• Glacier: 1579 dolar
• Silver: 1549 dolar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1859 dolar
• 1 TB: 2789 dolar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: 1779 dolar
• Black: 1739 dolar
• Glacier: 1749 dolar
• Silver: 1759 dolar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: 2069 dolar
• Black: 2059 dolar
• Glacier: 2059 dolar
• Silver: 2089 dolar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: 2699 dolar
• Black: 2669 dolar
• Glacier: 2999 dolar
• Silver: 2999 dolar
Fiyatlar 26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Günlük olarak değişiklik gösterebilir.
Yorumlar 0
…