Hindistan'ın Bengaluru şehrinde bir kadın, beş yıldır çocukları olmadığı için kendisini sürekli suçlayıp hakaret eden kocasını bıçakladı. Adam aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti. Kadın olayla ilgili gözaltına alındı.

The New Indian Express'in haberine göre olay, 11 Kasım'da Lakshmipura bölgesinde meydana geldi. İlk bilgilere göre, bir bankanın kredi bölümünde çalışan Rajasekhar, evine sarhoş bir şekilde dönerek eşi Malashri ile tartıştı.

Çiftin beş yıl önce evlendiği ancak çocukları olmadığı öğrenildi. Adamın alkol aldıktan sonra karısını çocuk sahibi olamadığı için sürekli suçladığı ve psikolojik baskı uyguladığı belirtiliyor. Bu konu aile içinde sık sık tartışmalara neden oluyordu.

Bir sonraki tartışma sırasında Malashri mutfaktan aldığı bıçakla kocasını göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olaydan sonra kadın yakınlarını aradı. Yayına göre Malashri, daha önce de eşiyle yaşadığı tartışmalar ve çocuksuzluk nedeniyle depresyona girmişti. Üç ay boyunca tedavi gören kadın, yaklaşık dört ay önce hastaneden taburcu olmuştu.

Polis kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı ve tahkikat devam ediyor.