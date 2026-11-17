Portekizli taraftarlar ise onun ülkelerini şerefle temsil etmesinden dolayı daha da gurur duymalı. Futbol tarihinde sonsuza dek silinmeyecek bir iz bıraktı», dedi Bellamy.

«Ronaldo'nun kıymetini bilin. Onun oyununu izleme şansına sahip olduğumuz için minnettar olmalıyız. Ben minnettarım.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki kariyeri sona erdi. Futbol efsanesinin uluslararası arenaya vedası, sadece taraftarları değil, rakip takım temsilcilerini de kayıtsız bırakmadı. Galler milli takımı teknik direktörü Craig Bellamy, Portekizli yıldızın futbol tarihindeki yerine övgüde bulunarak, onun oyununun kıymetinin bilinmesi çağrısında bulundu.

Craig Bellamy, Cristiano Ronaldo hakkında: Bin gol — bu sadece akıl almaz

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Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı krizle sonuçlandı

41 yaşındaki forvetin Portekiz milli takımından ayrılışı kolay olmadı. Teknik direktör Jorge Jesus ile sahadaki rolü konusunda yaşadığı anlaşmazlığın ardından, Danimarka maçı öncesinde takım kampından ayrıldı.

Bu olayın ardından Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'ya 30 gün men cezası ve 255 avro para cezası verdi. Daha sonra futbolcu, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

234 maç, 146 gol — tekrarlanması zor bir rekor

Ronaldo, Portekiz milli takımı formasıyla 234 maça çıktı ve 146 gol attı. Her iki istatistik de erkekler milli futbol takımları düzeyinde dünya rekoru olarak kabul ediliyor.

Uluslararası kariyeri 23 yıl sürdü. Bu süre zarfında Ronaldo, Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve iki kez Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Galler — Portekiz: maç ne zaman?

Galler ve Portekiz milli takımları arasındaki karşılaşma 17 Kasım'da Cardiff'te oynanacak. Maç, Taşkent saatiyle 18 Kasım'a bağlayan gece 00:45'te başlayacak.

Ronaldo'suz sahaya çıkacak olan Portekiz için bu maç, yeni dönemin bir başka sınavı olacak. Ancak Bellamy'nin de belirttiği gibi, Cristiano'nun futbol tarihinde bıraktığı iz, hiçbir sonuç veya yeni nesil oyuncularla kıyaslanamaz.