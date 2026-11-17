Bu sözler, Arjantin teknik heyetindeki değişikliklerin arka planında söylendi. Walter Samuel takımdan ayrılarak bağımsız bir teknik direktörlük kariyerine başlamak istiyor. Scaloni ise onun yerini Messi'nin alabileceği konusunda şaka yaptı.

«Messi 2030'da teknik heyette olacak mı? Bence o 2030'dan sonra da futbol oynamaya devam edecek. Ancak Walter Samuel ayrıldığına göre, Messi'yi istediği zaman memnuniyetle karşılarız» dedi Scaloni gülerek.

Scaloni'ye Messi'nin gelecekte Arjantin milli takımı teknik heyetine katılıp katılamayacağı soruldu. Uzman ise bu soruya beklenmedik bir cevap verdi.

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin geleceği hakkındaki soruya esprili ama ilginç bir yanıt verdi. Efsanevi futbolcuyu 2030 Dünya Kupası'nda teknik heyette görme ihtimalinden bahseden uzman, onun birkaç yıl daha sahada top koşturabileceğini vurguladı.

Messi milli takıma veda etti ama futboldan kopmadı

Hatırlatmak gerekirse, 39 yaşındaki Lionel Messi, 7 Ekim 2026 tarihinde Arjantin milli takımı formasıyla son maçına çıktı. Benin'e karşı oynanan karşılaşmayı Arjantinliler 3-0 kazandı. Messi bir gol atıp iki de asist yaptı.

Milli takımdaki kariyerini 208 maç ve 126 golle noktaladı. Bu her iki istatistik de Arjantin milli takımı tarihindeki rekorları temsil ediyor.

Scaloni sözleşmesini 2030'a kadar uzattı

Arjantin milli takımıyla 2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir zafere ulaşan Scaloni, kısa süre önce federasyonla olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Messi ise milli takımla birçok büyük başarıya imza attı: 2022 Dünya Kupası, 2021 ve 2024 Copa América ve 2022 Finalissima.

İlginç olan, Messi'nin Arjantin milli takımına veda etmesine rağmen kulüp kariyerine devam etmesi. Scaloni'nin esprili yanıtı, onun hala uzun süre futbol sahalarında kalacağına dair umut beslendiğini gösterdi.

Şimdilik Messi'nin gelecekte teknik direktörlüğe geçmesiyle ilgili kesin bir plan yok. Ancak bir şey kesin: Arjantin futbolunun en büyük yıldızı milli takım formasını çıkarmış olsa da, futboldaki hikayesi henüz sona ermedi.