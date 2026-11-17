Almanya milli takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, Hollanda karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyetin ardından takımının performansına yüksek not verdi. Klopp, rakibin güçlü yönlerini nötralize etmenin ve maç boyunca taktiksel değişikliklere uyum sağlamanın galibiyetin temel faktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

«Rakibin güçlü yönlerini etkisiz hale getirdik»

Uluslar Ligi kapsamında Berlin'de oynanan maçın ilk yarısında Almanya sadece bir gol atabildi. Ancak devre arasından sonra ev sahibi ekip kontrolü tamamen eline aldı ve Hollanda kalesine dört gol daha gönderdi.

Maç sonrasında Klopp, bu galibiyeti özel bir deneyim olarak nitelendirdi.

«Az önce gerçekten sıra dışı bir manzaraya tanık olduk. Maç çok alışılmadık ve aynı zamanda karmaşıktı. Uyum sağlamak, ciddi taktiksel değişiklikler yapmak gerekiyordu; biz de bunu başardık.